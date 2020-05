Buona la prima... messa alla chiesa di San Timoteo, fedeli rispettosi delle norme anti-Covid

TERMOLI. Di ieri sera la pubblicazione in anteprima della segnaletica e dei dispositivi di protezione con cui è stata arredata, per così dire, in tempi di fase Covid, la chiesa di San Timoteo dal parroco don Benito Giorgetta, in previsione della riapertura al culto, officiata con celebrazione eucaristica nella santa messa delle 8.30.

Un momento davvero importante, atteso da marzo, che ha visto una trentina di fedeli recarsi in chiesa, tutti perfettamente in ordine, anche grazie all’ausilio di 5 volontari, che danno una mano nelle messe feriali, mentre la domenica sono in numero maggiore.

Compito di questi steward parrocchiali è controllare che tutti indossino le mascherine e che si igienizzino le mani, per poi prendere posto sui banchi secondo le informazioni ricevute.

Buona la prima… messa alla chiesa di San Timoteo.