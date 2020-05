Prima tranche di tamponi negativa sui contatti del cluster rom a Termoli, ora gli altri

TERMOLI. Nei 48 tamponi processati ieri dall’Asrem ci sono stati anche decine eseguiti su persone di Termoli riconducibili al cluster rom, effettuati anche all’ospedale San Timoteo, per contatti avvenuti all’interno con persone nomadi su prestazioni sanitarie non riconducibili all’emergenza epidemiologica. Per fortuna, questi tamponi sono risultati tutti negativi. Nel complesso, considerando anche la catena di contatto e le palazzine popolari di Termoli Nord, già sanificate, quasi un centinaio i tamponi effettuati. Per altri 50 di questi si attende l’esito oggi. Intanto, nel quartiere di via Pertini gli altri residenti hanno mostrato palese insofferenza rispetto al trasferimento dei rom nelle abitazioni patriarcali.

Nell’ultimo bollettino Asrem si è registrato un solo caso di positività al Covid-19, peraltro già noto, a San Martino in Pensilis di una persona ricoverata in un ospedale di fuori regione dimessa e rientrata nel paese di residenza.

Ma i dati degli ultimi giorni sono stati allarmanti. Il cluster dei rom di Campobasso legato all’evento del saluto funebre del 30 aprile conta oramai 91 contagiati al Coronavirus, il cluster dei rom di Termoli, precedente e slegato da quello del capoluogo e con una impennata di contagi due giorni fa, ne registra 12.

Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha attivato nell’immediato, la sera stessa della notizia dei nuovi positivi, le procedure atte a limitare il diffondersi del contagio con il trasferimento delle famiglie dei positivi in altro stabile e relativa sanificazione dell’intero condominio della zona nord di Termoli ove il contagio è stato registrato. Inoltre è stato attivato da parte di Asrem, con l’ausilio del Comune che in tempi record ha fornito le schede anagrafiche, uno screening con tampone molecolare di tutti le famiglie che abitano nel palazzo e i risultati dovrebbero pervenire già nella giornata di oggi.

Il Molise, a causa proprio di questo picco di contagi, non compare nelle previsioni statistiche sulla soglia del contagio zero.

Il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano, nell’intervista di questa mattina a Buongiorno Regione della Rai, ha voluto precisare che “il Molise non compare nelle statistiche sulla soglia del contagio zero non perché Asrem non invia i dati, ma perché l’andamento epidemico degli ultimi giorni, con un picco nei contagi, rende molto complicato fare una previsione realistica almeno dal punto di vista statistico.”

Il manager Asrem ha inoltre evidenziato come Asrem ha continuato lo screening anche sulle case di riposo presenti in regione, “ al momento sono state controllate 70 case di riposo per un totale di 3379 persone tra ospiti e operatori, riscontrando solo 46 positività. Si tratta dei casi noti della “Tavola Osca” di Agnone e della casa di riposo di Cercemaggiore. Il risultato”, continua Florenzano, “è molto positivo su scala globale”.

Infine Florenzano continua a rinnovare l’appello alla prudenza e al rispetto delle regole, soprattutto in questa fase di riaperture e di fine del lockdown.