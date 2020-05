Eseguiti 467 test sierologici in Molise su 956 utenti rientrati dal 4 maggio: 16 da tampone

CAMPOBASSO. Nota di aggiornamento dell'Asrem sui test sierologici effettuati nel Molise dall'avvio di questa campagna di screening sulle persone rientrate dal 4 maggio in poi. Secondo le statistiche diffuse dal direttore generale Oreste Florenzano, sono state 956 le persone rientrate da fuori regione in poco più di due settimane. Di queste, 467 sono state sottoposte al test sierologico, bassa per fortuna la presenza di anticorpo specifici del Covid-19, 1 per Igm (contagio in corso) e 15 per Igg (contagio trascorso). Ovviamente sui 16 casi di positività si procede col tampone molecolare.