TERMOLI. Via Egadi, sede dell’Agenzia delle Entrate, dalla scorsa settimana ci giungono diverse segnalazioni sull’assenza di regolamentazione delle file che sorgono all’esterno dello sportello che si è ridimensionato nella superficie, dopo la ristrutturazione dell’immobile e il trasferimento nella sezione laterale.

Non solo questioni relative alla sicurezza anti-Covid, ma anche vere e proprie disfunzioni organizzative.

“Dopo l’attesa che ci è stata fatta fare così, chiamando i numeri a voce, ci hanno pure detto che non era possibile servire tutti- ci ha scritto un utente a metà mattina – e non si sentiva nulla, per questo la gente è stata costretta ad avvicinarsi, per sapere se fosse il proprio turno o meno”.

Insomma, una situazione che andrebbe evitata con alcuni accorgimenti.