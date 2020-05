Tamponi molecolari, in arrivo tre nuove macchine all'Asrem: una per il San Timoteo

TERMOLI. Tre nuove macchine per processare i tamponi molecolari sono arrivate all’Asrem e saranno in funzione nei prossimi giorni. Si tratta di apparecchiature che danno la possibilità di ottenere risultati in tempi brevissimi, circa 20 minuti e, come chiarisce il direttore generale Asrem Oreste Florenzano, “saranno utilizzate nei pronto soccorso dei tre presidi ospedalieri del “Caradarelli” di Campobasso, del “San Timoteo” di Termoli e del “Veneziale” di Isernia ove si ravvisa la necessità di ottenere in tempi rapidi il risultato del tampone per meglio gestire le situazioni di emergenza che vengono trattate proprio in quel reparto”.

Il manager Asrem ha inoltre tranquillizzato i cittadini sulla questione degli assembramenti dei giorni scorsi dinanzi al “San Timoteo” sostenendo che “il problema è stato risolto anche grazie alla Protezione Civile e all’intervento del Sindaco di Termoli Francesco Roberti”.

“Questa mattina sempre a Termoli”, continua Florenzano, “ si sono create lunghe file e pericolo di assembramento dinanzi ad altri uffici pubblici non di competenza di Asrem. Al riguardo invito le persone a rispettare il distanziamento sociale e ad attenersi a tutte le disposizioni previste per la limitazione del contagio”.

“Gli ultimi dati in merito alla diffusione del contagio in Molise sono positivi”, conclude Florenzano, “dopo il picco degli ultimi giorni sembra essere tornati ad una situazione di tranquillità”.

Intanto si attende il Bollettino ufficiale Asrem delle 18 che dovrebbe contenere anche i risultati sugli ulteriori tamponi molecolari effettuati sui contatti dei positivi del cluster rom di Termoli.