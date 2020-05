Ordinanza sulla riaperture e polemiche, Toma: se ci sono stati ritardi vanno imputati al Governo

CAMPOBASSO. Dopo le polemiche delle minoranze in consiglio regionale di ieri in merito alle riaperture e quelle sulla gestione dell'emergenza sanitaria che si protraggono ormai da oltre due mesi, il governatore Toma replica in maniera dura nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente locale Telemolise.

“Basta con le strumentalizzazioni da parte delle opposizioni. Strumentalizzazioni che in tempi di pandemia e di emergenza costituiscono un delitto politico contro l’opinione pubblica. E’ un atteggiamento che mira ad avere emergenza mediatica in un momento in cui l’emergenza mediatica dovrebbe abbracciare proposte serie non delle annunciate proposte politiche strumentali”. Con queste parole Toma affronta a muso duro le minoranze e non solo, anche tutti quei detrattori che finora, a detta del Presidente Toma, “non hanno fatto alcuna proposta seria ma sono stati solo in grado di criticare”.

Il rammarico nelle parole del Governatore è dovuto dal fatto che, in periodi nel quale si affronta una emergenza come quella in atto, dovrebbero esserci delle proposte costruttive al fine di superare il periodo emergenziale senza tener conto di alcuna appartenenza politica.

In merito alla sua ordinanza emanata a poche ore dalla riapertura e che prevedeva una preventiva comunicazione alla Regione, da parte di alcune categorie di attività, di aver ottemperato alle disposizioni di sicurezza in materia di Covid-19 previste dalle linee guida, specifica che “ho emanato l’ordinanza seguendo i tempi del Decreto emanato dal Governo. Se c’è una responsabilità è da imputare solo ed esclusivamente al Governo e al ritardo nella firma del Decreto. Inoltre voglio anche ricordare che senza la mia ordinanza di domenica sera, nessuno avrebbe potuto riaprire le proprie attività il lunedì. Pertanto ho dato la possibilità a coloro che avessero ottemperato alle disposizioni previste, di poter riaprire il 18 maggio”.

Infine ha anche risposto al consigliere del Movimento 5 stelle in consiglio regionale, Andrea Greco, che nei giorni scorsi aveva chiesto al Presidente Toma di esprimersi in merito alla questione di una eventuale presenza di un consigliere regionale in una riunione politica tenutasi ad Agnone in pieno lockdown. Al riguardo Toma ha chiarito come “Vengo tirato in ballo per questioni di cui devono rispondere le persone cui tali vicende vengono contestate. Qualora dovesse esserci un consigliere o assessore responsabile di una simile condotta, ma io fino a prova contraria do sempre il beneficio del dubbio, è giusto che faccia ammenda”.