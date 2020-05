Bagno negato senza mascherina e pugno sferrato, il legale dell'aggredito: denunciamo il barista

TERMOLI. Primo giorno di apertura dopo il lockdown e subito qualche scaramuccia. O meglio, qualche atteggiamento ardimentoso, che finirà in Tribunale. Un intervento di soccorso si è reso necessario all’1.10, stanotte, in piazza Insorti d’Ungheria a Termoli, col 118 Molise e i volontari della Misericordia in ambulanza, non solo, ma anche la presenza di Carabinieri e Polizia. Al Pronto soccorso è finito il 52enne F. V. Ma cosa è successo? Lo spiega proprio il legale che cura gli interessi dell’aggredito. «Neanche il tempo di riaprire che il titolare di un locale nella piazzetta di Termoli si scaglia con violenza inaudita con pugni sul volto di un povero avventore reo di non si sa che.

Ho assistito in prima persona a questa aggressione ingiustificata contattando immediatamente le forze dell’ordine, intervenute immediatamente, per segnalare l’autore di questo folle gesto di violenza. Procederò a segnale tale condotta al Prefetto di Campobasso affinché queste deplorabili condotte non abbiano cessino immediatamente», precisa l’avvocato Tiziano Cilli. Il suo assistito aveva chiesto di usare la toilette, ma non aveva la mascherina, il locale non aveva clienti in quel momento. Prima una dipendente lo ha stoppato, alla richiesta reiterata è intervenuto il barista, che ha sferrato un pugno al 52enne.