Operazione Piazza Pulita: blitz antimafia in Molise e altre 3 regioni: 39 arresti

CAMPOBASSO. Dalle prime luci dell’alba, 250 tra carabinieri e finanzieri, con unità cinofile ed elicotteri, sono impegnati nell’esecuzione di 39 misure cautelari personali e sequestri di beni, disponibilità e quote societarie per oltre un milione di euro, nei confronti di componenti di associazioni a delinquere per stupefacenti, con arresto anche di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso. Interessate, oltre la regione Molise, anche la Campania, la Puglia, e la Calabria.

Alle 10.30 presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, i dettagli della operazione – la prima della specie in Molise – a cura del Procuratore Generale presso la Corte Appello, del Procuratore Distrettuale Antimafia di Campobasso e dei due Comandanti Provinciali di Campobasso dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’intervento in videoconferenza del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e la presenza del Vice Comandante Operativo dello Scico.

Sequestrati beni per oltre un milione di euro.



Colpite tre organizzazioni criminali che erano riuscite a costituire un solido e redditizio commercio di sostanze stupefacenti tra la Campania e il Molise. A capo di un sodalizio un pregiudicato napoletano vertice di un’associazione di stampo camorristico campana che reimpiegava i proventi illeciti della droga in attività commerciali in provincia di Campobasso.

L’operazione, denominata Piazza Pulita, vede impegnati oltre 250 carabinieri e finanzieri in 61 perquisizioni locali e personali. E’ previsto l’intervento del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Cafiero De Raho nel corso di apposita conferenza stampa.