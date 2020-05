CAMPOBASSO. «Molise: pubblicità senza progresso con femmine discinte sui cartelloni».

Giuseppina Cennamo, consigliere di parità alla Regione Molise, ha condannato l’affissione di manifesti che - per pubblicizzare un’attività – “degradano la donna ad oggetto del desiderio”. A sollecitare l’intervento sono stati anche la Uil e l’Adoc. Il motivo della protesta è stata l’apposizione sulle cantonate pubbliche di manifesti che ritraggono donne intente a mostrare il lato ‘B’.

“Le immagini e le parole – ha detto la Cennamo - sono le prime forme di violenza, quando non usate in modo appropriato, e sono determinanti per

comprimere i principi costituzionali di parità e di uguaglianza, oltre ad essere da stimolo a potenziare le discriminazioni di genere”.

Purtroppo, talvolta, se ne vedono di cose ‘curiose’. La pubblicità lungo le strade rimane disciplinata dall’art. 23 Cds secondo cui è vietato collocarne quando - per dimensioni, forma e colore – essa possa arrecare disturbo visivo agli utenti o distrarne l’attenzione, ingenerando pericolo per la sicurezza. Nonostante la genericità dell’ammonimento, non v’è chi non ricordi una vecchia pubblicità del ‘Caffè Borbone’ (che,

oggi, pratica tipologie più caste). In essa campeggiava una modella che, reggendo una macchina per l’espresso, diceva, con una nuvoletta:“Te la

diamo gratis” (ovviamente si riferiva all’apparecchiatura). Un altro marchio di moda aveva proposta un cartellone con una ragazza che

indossava una minigonna. Seduta, e con le gambe accavallate, faceva sfoggio di storia sacra, con richiami clamorosi a vicende di sesso e di

politica: ”Sono Maddalena – si presentava -. Faccio la ‘èscort e non sono una ragazza facile”.

Un’altra volta il vostro cronista ha visto un disegno stilizzato, vagamente neo-liberty, con una donnina nuda. Il pube era nascosto dietro un grosso chicco di caffè (attraversato da una inevitabile, ma ‘parlante’, fenditura) ed un braccio occhieggiava dietro il bacino. Sotto il disegno una scritta, logicamente alludente al caffè, recava:”Intenso piacere quotidiano”. Levate di scudi, proteste, divieti, ordinanze? In quell’occasione, la cronaca non ebbe a registrarne.

Soltanto qualcuno, sui ‘social’, finì con l’appellarsi, ragionevolmente, al buon gusto che non dovrebbe mai mancare; mentre i più se la ridevano per le tante spiritosaggini esibite dalle Aziende che – bene spesso – si fanno consigliare non da esperti ma da ‘arruffoni’ che non si rendono conto di ciò che fanno.



D’altronde, perché avremmo dovuto fare i bacchettoni proprio noi Molisani, quando a Milano se ne vedono di tutti i colori. Chi non ricorda le foto di due uomini in mutande (che ricopriva l’intera parete laterale cieca di un palazzo in zona Brera), protagonisti di una pubblicità del duo ‘Dolce & Gabbana’. Era stata immortalata da un grande fotografo; e, perciò, si affrancava dai confini di un bieco ‘advertising’ per accedere al territorio dell’Arte. Ma, quando questa Musa non trovi albergo (perché ci si è affidati a presunti artisti, scarsamente professionali in quanto a vena corretta), si giunge all’estremo di cui si servì una vecchia campagna del ‘Compro oro’.

Il manifesto si riferiva ad un gioiello; ma si vedeva – di fronte, di spalle e di profilo, di tre-quarti e comunque seminuda – una sventolona con accanto una scritta sottilmente allusiva:”E tu dove glielo metteresti?” (naturalmente il riferimento era alla corretta collocazione del gioiello!). Ma almeno quella campagna non si esauriva nel puro esercizio di solleticare la fantasia erotica di chi guardava l’affisso.

Nell’occasione creava un eccezionale cortocircuito, perché la modella era Barbara Montereale, resa nota – in altri tempi - per avere

partecipato alle famose ‘cene eleganti’ attribuite al cav. Berlusconi. Dunque in questo caso, seppure non si fosse trattato di Arte, quanto

meno poteva riconoscersi la fattura di una satira bella tosta, sicuramente molto prossima ad un affare di Stato. Ed almeno allora

questa pubblicità, venne ritirata. Come si è chiarito, per difendersi, ci sono le prescrizioni ed i divieti previsti dal Cds, applicabili alle

strade classificate ‘A’ e ‘B’ e, qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia per la sicurezza, persino alle strade classificate nel tipo

‘C’. Poi occorre un Regolamento comunale che non ammetta certa pubblicità, sanzionandola.



Claudio de Luca.