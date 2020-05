CAMPOMARINO. La modalità a distanza, conseguenza dell’emergenza sanitaria, non ha impedito ai ragazzi dell’Istituto omnicomprensivo di Campomarino, di esibirsi in una recitazione, in modalità conference call su Meet. Il tema scelto per questa recita, che era stata progettata per essere rappresentata nel teatro della scuola, è stato quello dello scontro nell’uomo fra il suo mondo interiore e le incomprensioni del mondo esterno. Oggi, nella nostra società, tutta arroccata alla difesa e alla salvaguardia di se stessi, delle proprie radici e tradizioni, di fronte a scene di richieste accorate di aiuto la risposta è ben diversa e il sentimento più diffuso sembra essere la paura e il rifiuto.

La vita è colma di ostacoli, di difficoltà e di fallimenti, ma comunque bisogna amarla. Imparare ad amare la vita non è semplice: è un’avventura che regala non solo emozioni positive, ma anche negative; non è fatta solo di vittorie , ma anche di sconfitte e, per tale ragione, spesso abbiamo difficoltà ad amarla come si deve. Per iniziare a rispettare e ad amare la vita dobbiamo partire da noi stessi, da ciò che abbiamo dentro, e solo così possiamo renderci conto di quanto vivere sia meraviglioso. L’esperienza vissuta ha insegnato ai ragazzi che, nella storia dell’umanità, la maggior parte dei “vincitori” ha sempre incontrato dei grandi ostacoli prima di trionfare. Soddisfatta dei risultati ottenuti, nonostante le tante difficoltà legate alla tecnologia, l’insegnante Adele Ferri esprime ai ragazzi un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nell’attività.