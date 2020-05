Eurospin a Montenero di Bisaccia, negativi i tamponi su dipendenti e loro familiari

MONTENERO DI BISACCIA. Buone notizie sul fronte Covid-19 anche a Montenero di Bisaccia. Tamponi effettuati su dipendenti Eurospin e loro familiari, tutti negativi.

A renderlo noto è stato il sindaco, Nicola Travaglini.

«Vi informo subito di una buona notizia: gli esiti di tutti i tamponi effettuati ai dipendenti dell'Eurospin di Montenero di Bisaccia, sono negativi.



Si tratta di una notizia molto importante, perché tranquillizza prima di tutto gli interessati e le loro famiglie, ma anche tutti i clienti che si sono recati a fare la spesa presso il supermercato.

Questa vicenda dimostra evidentemente che il distanziamento sociale di almeno un metro, l'uso della mascherina in luoghi chiusi o in quelli aperti dove non è possibile rispettare le distanze con altre persone e l'uso di guanti dove è necessario, hanno funzionato. È per questo che vi invito a ricordarlo. Sempre.

Informo, inoltre, che da ieri è possibile presentare la richiesta per beneficiare dei contributi economici regionali "una tantum" per il sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione dell'abitazione di residenza, destinati ai cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 e che, per questo motivo, possano dichiarare una riduzione del reddito complessivo familiare superiore al 25% nei mesi successivi a febbraio.Da lunedì abbiamo tutti compiuto un passo in avanti rispetto alle restrizioni imposte per l'emergenza Coronavirus. Adesso è infatti possibile spostarsi in auto o in moto all'interno della nostra regione per passeggiare, fare sport all'aperto, incontrare parenti o amici, andare al mare o in montagna, frequentare le funzioni religiose, andare dal parrucchiere, al bar o al ristorante ed altro ancora.



Tutto questo è possibile farlo senza l'autodichiarazione e tenendo sempre a mente le regole basilari per evitare il contagio, di cui abbiamo già parlato. Per un doveroso approfondimento, invito tutti a leggere tutte le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta Regionale del Molise, che potrete trovare sul sito del Governo, su quello della Regione Molise, ma anche sui canali istituzionali del nostro Comune.

Nell'attesa di poter fornire ulteriori notizie, permettetemi di rivolgere infine un augurio di buon lavoro e un grande in bocca al lupo a tutti i nostri imprenditori che hanno potuto riaprire le proprie attività e a quelli che lo faranno nelle prossime settimane, invitando anche i nostri concittadini ad avere sempre un occhio di riguardo per le attività commerciali del nostro paese».