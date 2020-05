Il Borussia sfida il Bayern in Germania

TERMOLI. La Bundesliga, il campionato tedesco, riparte a metà maggio per poter concludere il suo percorso quanto prima e preparare al meglio anche la prossima stagione, il che significa che le dieci giornate mancanti alla fine del torneo 2019-20 saranno un potente surrogato di calcio ad altissima tensione e che non escluderanno sorprese per quanto riguarda il calendario in programma. Va ricordato, tuttavia, che il grande duello che verosimilmente prenderà le prime pagine dei giornali sarà quello tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, le uniche due compagini in grado di vincere il trofeo tedesco negli ultimi due anni.







Il Bayern Monaco vuole il primo posto

I bavaresi, in vantaggio in questo momento in classifica, dispongono di una piccola rendita che dovranno mantenere per continuare a essere i grandi candidati alla vittoria finale come confermano tutte le quote della Bundesliga disponibili online in quest momento. La potenza della squadra allenata da Hans-Dieter Flick è rappresentata non soltanto dall'esperienza di uomini come Manuel Neuer, Jerome Boateng, Robert Lewandowski e Thomas Muller ma anche dall'efficacia e dal talento collettivo, sebbene non vanno dimenticati elementi dal gran talento individuale come Serge Gnabry e Alphonso Davies, tra i migliori giovani del momento. Vincitore delle ultime sette edizioni consecutive del campionato teutonico, il Bayern farà leva sull'esperienza in fatto di vittorie per portare a casa anche quest'altro titolo, ma dovrà ovviamente fare attenzione alla voglia di rivalsa del Borussia Dortmund, una squadra che dopo gli exploit del 2011 e del 2012 non è riuscita più a riportarsi in cima al torneo nazionale. La potenza dei bavaresi è palesata dalla loro grande forza offensiva, testimoniata dai 73 goal messi a referto finora, con il bomber Lewandowski capocannoniere del torneo fino ad ora.





Il Borussia insegue con Haaland

Dal canto suo, tuttavia, il Borussia Dortmund può contare su un attacco veloce e pieno di talento nel quale, oltre al veterano Marco Reus, capitano fedelissimo al club della Ruhr, vi sono i giovanissimi purosangue Jadon Sancho e Erling Haaland, due ragazzini classe 2000 ma che si sono già fatti conoscere per le loro giocate e soprattutto per i loro goal. Va ricordato, infatti, che il possente centravanti norvegese, arrivato a gennaio al Westfalen Stadion dal RB Salisburgo, ha già registrato una serie di record impressionanti, compreso quello di calciatore più giovane a segnare dieci reti in Champions League. L'allenatore svizzero Lucien Favre, al comando dei gialloneri, punterà soprattutto sulla forza del proprio attacco per riuscire a fare lo sgambetto ai bavaresi in un lungo finale di stagione che si preannuncia scoppiettante.

La prova del nove per entrambe le squadre sarà senza dubbio lo scontro diretto del prossimo 26 maggio in quel di Dortmund. Nonostante la mancanza dei tifosi, il Borussia avrà quel giorno un'occasione d'oro per fare lo sgambetto ai rivali di sempre. E chissà che questa squadra piena di giovani non possa finire per imporsi alla lunga...