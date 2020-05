In fabbrica nonostante la pandemia, l'esperienza in sicurezza alla Fis

TERMOLI. Il lockdown, nonostante adesioni formali cautelative, ma poi nei fatti si è scelta la via della continuità di produzione, ha inciso poco sul polo chimico termolese. Abbiamo chiesto al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la sanità e l’ambiente della Fis, Angelo Malatesta, come è stata gestita l’emergenza nell’impianto ubicato nel nucleo industriale a Termoli. Lui, 50 anni, almeno da 5 svolge incarichi di natura sindacale all’interno del presidio di recente ampliato.

«La fase 1, penso che l'abbiamo affrontata abbastanza bene.

Siamo stati pionieri nell'applicazione corretta di tutti i protocolli emanati dalla Presidenza dei Ministri, aiutati forse anche da un po' di fortuna, che si sa, aiuta gli audaci.

Non è stato semplice; ci sono stati momenti di preoccupazioni e di smarrimento e informazioni contraddittorie, chiudere tutto, aprire tutto…

Infine lo slogan #Io resto a casa.

Noi Italiani non ci facciamo mancare niente, ma qui a Termoli ci sono stati anche articoli di stampa, che scorrettamente ci qualificavano come rappresentanti poco attenti e forse superficiali sul tema della sicurezza.

Sono usciti articoli che dichiaravano la chiusura dell'Azienda o che spingevano per chiuderla con il risultato di tanti lavoratori costretti a restare a casa.

Invece non è successo perché abbiamo applicato le misure di sicurezza come previsto dai diversi decreti delle ultime settimane, come lavare spesso le mani, l'igienizzante in tutti i luoghi e la sanificazione dei locali.

Abbiamo fatto ricorso alla Cigo prevista dal Governo con lo scopo di far stare più persone a casa, ma anche di non chiudere tutta l'azienda.

Siamo andati avanti applicando la rotazione dei lavoratori, l'accesso differenziato in stabilimento con la conseguente riduzione del numero contemporaneo di presenze.

Abbiamo ottimizzato gli spazi e le turnazioni con accesso differenziato per orario, anche in sala mensa.

Ringrazio tutti anche se qualche vaffa o caca c... me lo sono preso, ma non mi interessa, mi importa molto di più aver lavorato per il risultato.

Adesso stiamo per tornare a pieno regime e con la propositività che mi contraddistingue, osservo, ascolto e mi informo e mi confronto con amici e colleghi di altre aziende.

È iniziata la fase 2 e paradossalmente diventa più complicato gestirla, in quanto saremo psicologicamente tutti tentati ad abbassare la tensione, ma siccome non ancora viene espressa la fine di questo maledetto nemico invisibile, abbiamo l'obbligo morale e comportamentale di attuare tutti gli accorgimenti del caso.

Come già ribadito anche negli incontri tra le parti dobbiamo tutti darci questi input.

Anch’io ho un desiderio forte che tutto passi il più velocemente possibile e si possa tornare alla normalità, ma non sarà possibile ottenere velocemente questo risultato.

Si ricorda che le mascherine chirurgiche non cancellano le prescrizioni precedenti

Per quel che riguarda l'Azienda, chiedo in qualità di Rlssa di stabilimento il rispetto e l'applicazione di tutte le misure previste nei decreti.

Chiedo anche, almeno in questo periodo, di potenziare la struttura Ssa con controllo continui e consiglio se possibile nel breve di affiancare una persona a turnazione o della squadra pronto intervento, o un dipendente che momentaneamente ha qualche prescrizione.

Per aumentare la tranquillità senza allentare la tensione ed attenzione alla sicurezza, chiedo anche di prendere in considerazione la possibilità di effettuare tamponi a tappeto per tutti i dipendenti, visto che la spesa non è eccessiva, senza aspettare che ci venga forse obbligata in futuro, in modo da garantire la produttività dell’azienda, senza metterla prima della salute dei dipendenti.

Speriamo di mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare di riscontrare nuovi casi di positività tra i dipendenti con conseguenza di sofferenza per l'individuo e la quarantena per tutti quelli che sono stati a contatto».