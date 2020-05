SAN MARTINO IN PENSILIS. Si chiama Pietro Surricchio, è un dipendente Fca e vive a San Martino in Pensilis, assieme alla sua famiglia.

La consapevolezza di tutto quello che abbiamo vissuto sin qui, di quello che stiamo ancora vivendo, nell’emergenza Covid-19, lo ha portato a realizzare un video, con musica suggestiva di sottofondo, la mitica “Sound of silence”, la hit sempreverde del 1964 di Simon & Garfunkel, e immagini derivanti proprio dai frammenti di vita all’epoca del coronavirus.

«Riassume in qualche minuto gli aspetti di questa quarantena – ci dice Pietro, che l’ha realizzato come omaggio agli operatori sanitari in occasione della Giornata internazionale del 12 maggio, dedicata agli infermieri, ma estendendola come significato a tutti - in questo contesto voglio mettere al centro la persona, fatta di operatori sanitari, bambini, famiglie, la società e un invito a riflettere su ciò che è successo in questi mesi per non dimenticare nessuno».

Un pensiero profondo, di chi è marito e padre di una bimba di 3 anni e mezzo. Grazie Pietro.