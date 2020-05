CAMPOMARINO. In molti non ne conoscono la sagoma, i più non sanno nemmeno dove si trovi, per altri è una fantomatica regione che non esiste, dispersa in un’assolata landa deserta: e poi c’è chi, come il 30enne di Campomarino Gabriele Pintus, che non solo è nato in Molise, ma lo ama con tutto se stesso tanto da promuoverlo a livello internazionale. La sua è una vera sfida, partita grazie ai social, Facebook e Instagram per la maggiore, che hanno fornito il terreno ideale all’idea vincente di Gabriele.



La pagina Facebook ‘Flash mob Italy applaudiamo l’Italia Original’ conta più di 700mila fan che seguono il giovane molisano durante le sue dirette: il suo sorriso contagioso, la sua grinta, la sua semplicità, l’umiltà ed il calore che impegna nella promozione della nostra regione gli hanno permesso, ben presto, di spiccare nel difficile mondo dei social ottenendo milioni di condivisioni e di reazioni da ogni parte del Pianeta.

Il suo modo di intrattenere ha ben presto attirato l’attenzione di grandi artisti nazionali che sono stati ospiti delle sue dirette: dalla moda con Alviero Martini, alla tv con l’attrice Eleonora Di Miele, passando per i conduttori Michele Cucuzza e Stefania Orlando fino alla cucina con lo chef pluristellato Ilario Vinciguerra, solo per citarne alcuni. Uno charme unico che ha permesso a Gabriele di avere una rivalsa nazionale, tanto da essere contattato personalmente da Ciccio Valenti (conduttore televisivo e radiofonico di RDS nonché opinionista italiano).

Grazie alle sue dirette Gabriele è entrato nelle case di milioni di persone in tutto il mondo, alleggerendo la quarantena forzata in questa grande pandemia provocata dal Covid-19, rompendo gli schemi e la noiosa routine casalinga. Il 30enne di Campomarino è molto attivo anche nel sociale: la sua voce ha riscaldato i cuori del personale sanitario e dei pazienti colpiti dal virus e ricoverati negli ospedali di Firenze, Padova e Milano che, grazie alla sua diretta, hanno potuto trascorrere una giornata diversa, più tranquilla e leggera. «Sapere di aver alleviato le loro sofferenze strappando loro un sorriso per me è stato importantissimo», commenta Gabriele.

Gabriele non è nuovo al mondo dell’intrattenimento: prima della fama mondiale, infatti, ha maturato diverse esperienze in radio a livello locale ed è stato uno dei protagonisti del primo Capodanno in Piazza a Termoli nell’ormai lontano 2012. La sua pagina è ormai divenuta un punto di riferimento per tantissimi utenti che, grazie a lui, scappano dalla realtà anche solo per qualche ora: «Più che essere una pagina è uno spazio, un luogo in grado di trasmettere belle emozioni alle persone ed alle famiglie che, in un momento così drammatico, qui possono trovare un po’ di serenità» ha commentato ancora Gabriele.

Speaker ed intrattenitore nato, dalle mille sfaccettature e dall’indiscussa bravura, Gabriele ama la sua terra natia e la promuove senza sosta. Nonostante la fama, però, resta un ragazzo umile e con i piedi ben ancorati a terra e, tra una diretta e l’altra, fornisce anche spunti di riflessione: «La cosa importante nella vita è rimettersi in gioco, nonostante gli errori che una persona fa – ha concluso - Il mio consiglio è: pregate tanto, siamo uniti tutti e, insieme, ce la faremo. Viva l’Italia e, soprattutto, viva il Molise».