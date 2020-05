Niente bagno senza mascherine, la versione del locale

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo la versione del gestore del locale chiamato in causa (senza però che ne sia stato rivelato il nome) per l'episodio di cronaca avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in centro.

A scriverci il legale dell'attività di somministrazione, Pietro Giuseppe Sciarretta.

«Spettabile Termoli On-Line, in nome e per conto dei gestori del locale oggetto del vostro articolo del 19 maggio scorso chiedono la rettifica di quanto riportato con lo stesso, relativamente ai fatti accaduti e tengono a precisare che la ricostruzione fatta e pubblicata è diversa da quanto descritto nell’articolo, in quanto non vi è stata alcuna aggressione da parte degli stessi, anzi, l’avventore presentatosi al locale in evidente stato alterato ha prima preteso di consumare con tono autoritario e provocatorio, ed una volta che gli è stata servita una bevanda alcoolica ha cominciato ad infastidire sia una addetta al servizio ai tavoli che gli stessi gestori. Ad un certo punto si è recato in direzione dell’interno del locale (verso il bagno) e solo a questo punto gli è stato comunicato che si sarebbe dovuto munire di mascherina alché lo stesso, già visibilmente alterato poco prima, ha manifestato con violenza il proprio disappunto iniziando dapprima ad insultare sia l’addetta al servizio ai tavoli che la donna gestore del locale, nei confronti delle quali ha indirizzato gravi offese sessiste con epiteti gravemente lesivi della dignità delle stesse per poi iniziare a danneggiare lo stesso locale (rompendo il vetro della porta d’ingresso, lanciando i tavolini e le sedie del locale). I fatti si sono svolti alla presenza di testimoni, oltre che le stesse riprese video e fotografiche daranno pieno riscontro a quanto sostenuto dai gestori, i quali si sono già attivati per le vie legali, in quanto essi si sono le uniche vittime del più che spiacevole avvenimento».