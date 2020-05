La foto in compagnia di Bruno Piccinino. Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Se ne è andato Germano Rosati. Un altro personaggio noto in città, imprenditore e amante viscerale del mare e della sua Termoli. Prima di lasciarvi al ricordo di Michele Trombetta, ci vengono in mente le innumerevoli occasioni in cui ci accolse nell’edicola Eureka, a metà del Corso nazionale, di cui era uno dei soci, sempre col sorriso.

«Germano era un uomo molto vivace, spiritoso e profondo conoscitore di svariate argomentazioni. Amava tantissimo il mare che ha, per la sua professione, solcato per diversi anni. Ci incontravamo presso l’edicola Eureka ogni mattina all'apertura alle 6.30 quando arrivavano i quotidiani freschi di giornata. Con lui era sempre una risata, tra notizie vere, gossip locale, racconti su personaggi di Termoli, dove ci sono state spesso vicende e persone che hanno lasciato il segno.

Gli amici del cuore hanno perso un autentico mattatore, un trascinatore, un uomo davvero meritevole, come ricorda l'amico Bruno Piccinino (che ringraziamo per averci fornito la bellissima foto che lo ritrae in uno dei tanti momenti felici assieme a Germano).

In questo triste momento, come redazione, siamo vicini alla famiglia Rosati a cui esprimiamo le più sentite condoglianze».