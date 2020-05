Larino e le “magnifiche sorti progressive” ​

LARINO. Larino e le “magnifiche sorti e progressive”. Nel centro frentano l’andamento delle ultime due consultazioni elettorali aveva dato l’idea che fosse in atto un processo inclusivo (sia pure obliquamente tortuoso) che facesse bene sperare per l’immediato futuro. Si parlava di “ritorno” all’Ospedale – finalmente non solo più semplice ‘Casa della salute’ - ma l’‘historia’ cominciò con Frattura per essere poi riconfermata da Toma. Certamente sarebbe stato magnifico se la “legge della territorialità” avesse potuto imporre quel progetto di Sanità comune a tutti, senza limiti di sigle, in grado di portare ai cittadini ed al circondario maggiore tranquillità, appropriati silenzi ed una corretta pulizia. Invece niente; e, nonostante tutto, a Larino – oltre a straparlare su tante altre questioni meno serie – per fortuna c’è stato chi, caparbiamente, non si è dato rèquie ed ha combattuto (come ha potuto) al fine di concretare un’auspicata “resurrezione”.

Da buona ultima, però, non è stata la Politica, grande e minima, a restituire qualche speranza, ma l’epidemia di coronavirus; e subito si è preso a parlare di un ‘surge et àmbula’, auspicato dal Commissario per la Sanità Giustini (imboccato in ciò dal Ministero), indirizzato sul ‘Covid’ e sulle malattie infettive, attivando una struttura di rilievo interregionale ‘ad hoc’. Sulla nuova situazione si sono avventati in tanti; al punto che - se, per caso, andasse in porto il rilancio del "Vietri" di Larino - le persone e le

sigle da 'ringraziare' (?) sarebbero veramente tante, con esclusione – naturalmente! - di chi, negli ultimi tempi, si è per davvero adoperato

pur di riproporre il tema. Troveremmo, quindi, una deputazione lanciata sui ‘social’ quale propagatrice, e amministratori vecchi e nuovi. Viene in mente, a tale proposito, quel vecchio 'spot' di "Carosello", adoperato dalle Aziende negli Anni '60 per reclamizzare i propri prodotti:"Tutto il merito, è palese, va alla Crema 'Bel Paese', quando Galbani voleva veramente dire qualità!



Una delle cose che, bene spesso, si dicono per spiegare le difficoltà del centro frentano è che non gli sia stato mai apprestato, dalla politica regionale e locale, un “progetto complessivo” la cui carenza – secondo qualche osservatore – avrebbe originato l’attuale

malinconico esaurimento. Ma che vuol dire detenere un progetto complessivo per una cittadina? Dovrebbe significare: valutare quale sia

il suo posto nel contesto locale. Nella sostanza, questa Comunità ha ancora un senso o si è ridotta ad una presenza del tutto marginale, se

non addirittura inutile? E, in effetti, negli ultimi 30 anni riuscirebbe ben più facile dire che cosa Larino non è (o non ha più), piuttosto che

quello che è (o che le sia rimasto). Si fa fatica ad immaginare un futuro per chi ha vissuto il suo buon tempo negli Anni ’60-’70 ed ora ha

a che fare con un Paese che, dopo avere perduto tanto, può solo rendere difficile lo sforzo (seppure fosse esercitato) di chi tenta ancora di

interrogarsi sugli scenari possibili per individuare i ruoli del Paese in uno scacchiere completamente inglobato in uno (quello molisano) che

non sta certamente meglio. Non mancano (anzi sono numerosi!) i cultori dell’idea di un turismo teso all’archeologia che pure entra in conflitto

con una serie di criticità strutturali a cui non sembrerebbe sorreggere la Sovrintendenza locale.

Per il resto, su cosa d’altro ci si potrebbe rivalere? Ecco perché non so figurarmi un ruolo specifico per Larino, per lo meno non sul piano di sofisticate strategie di politica economica. Se penso alla dimensione del Paese, mi verrebbe da non convenire manco con chi vorrebbe individuare nel commercio l’essenza del suo essere Città. Basta guardare alle modalità con cui il vecchio ed il nuovo Esecutivo hanno utilizzato i milioni spesi dalla Regione per il Polo fieristico per capire che qui - al di là dello striminzito concetto di un mercato settimanale – non si riesce ad andare. Perciò non avrebbe senso alcuno manco immaginare un futuro cittadino nel settore espositivo. Per quanto mi riguarda penso che il futuro di Larino possa consistere in un coraggioso aggiornamento del suo passato, sempre che ne fossero intesi i termini pratici. Questa Comunità deve procedere alla formalizzazione (più orgogliosa, coerente, raffinata e spendibile su di un piano turistico-culturale) della sua dimensione storica. Il fatto è che, quando vi sia da scegliere, si finisce sempre per optare in negativo, verso direzioni che poi non possono salvarci.



Claudio de Luca