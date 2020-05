Tamponi in tempi record, arrivata al San Timoteo la nuova "macchina" dell'Asrem

TERMOLI. Arrivata al “San Timoteo” di Termoli la nuova macchina per processare i tamponi in tempi record. Entrerà in funzione nel giro di qualche giorno appena il personale del laboratorio sarà adeguatamente formato per il suo utilizzo. Come ha annunciato però il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano nei giorni scorsi, l’utilizzo della nuova apparecchiatura, che ha un tempo di risposta molto veloce ma al contempo è in grado di processare un numero di tamponi inferiore rispetto ai macchinari ora in uso, sarà utilizzata per il Pronto Soccorso ove si ravvisa la necessità di ottenere in tempi rapidi il risultato del tampone per meglio gestire le situazioni di emergenza che vengono trattate proprio in quel reparto.

Anche al “Veneziale” di Isernia nei prossimi giorni entrerà in funzione presso i laboratori un macchinario uguale sempre al servizio del Pronto soccorso del nosocomio pentro.

Intanto l’ingresso nella fase 2 ha visto un esponenziale aumento nella richiesta di tamponi da processare e, questo, sta portando Asrem a predisporre una riorganizzazione anche del laboratorio del “Cardarelli” di Campobasso e, come anticipato da Toma, si sta valutando anche il ricorso all’utilizzo di laboratori Asl nella vicina regione Abruzzo.

Sono molto infatti le richieste che provengono soprattutto dalle case di riposo private per poter effettuare nuovi ricoveri.

Asrem sta cercando delle soluzioni ottimali affinché l’iter di processo dei tamponi continui ad essere spedita e veloce come finora è stato ma con un aumento numerico degli stessi che, nella giornata di ieri, è stato di ben 326 tamponi processati. Il Molise attualmente ha una media giornaliera di 87 tamponi diagnostici processati al giorno ogni 100.000 abitanti, ben al di sopra della media nazionale che è di 66 tamponi diagnostici ogni 100.000 abitanti.