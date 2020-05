L'istituto Brigida ha fatto la sua parte, a Temoli il Museo M.E.M.O.RI. A a casa degli studenti

TERMOLI. In questo lungo periodo di lockdown tante sono state le iniziative nel mondo culturale artistico: call fotografiche, gruppi di lettura on-line, visite virtuali nei musei più importanti del mondo tutto questo rimanendo all’interno delle propria mura domestiche.

Anche la scuola ha fatto la sua parte, a Temoli il Museo M.E.M.O.RI. A a casa degli studenti.

Nella Giornata Internazionale dei Musei il 18 maggio l’I.C “M. Brigida” capofila del progetto inaugura il Museo online grazie alla collaborazione della prof.ssa Francesca Zappacosta, la Prof.ssa Mara Ricci e del dirigente Francesco Paolo Marra.

Il “Museo Spontaneo dell’oggetto ri-fiutato edizione domestica”, al quale hanno aderito tutti gli studenti degli istituti comprensivi di Termoli.

Il Museo Spontaneo è una sezione speciale del M.E.M.O.R.I, Museo Euro Mediterraneo dell’Oggetto Ri-Fiutato, progetto interculturale realizzato dal La Luna al Guinzaglio per Matera 2019.

Il Museo Spontaneo chiamato cosi perché nasce dalla raccolta di oggetti, opere che raccontano la nostra vita.

Uno dei concetti fondamentali del Museo M.E.M.O.RI. emerge dal termine RI-FIUTATO, inteso non solo come scartato ma anche come FIUTATO DI NUOVO.

Gli Elaborati prodotti, saranno esposti nella sezione del Museo Spontaneo Domestico, fruibile nella versione online.

In questo periodo d’emergenza l’dea della Istituto Comprensivo “M.Brigida” è stato quello di sperimentare l’edizione domestica : entrare fuori-uscire dentro: “per entrare fuori nel museo in rete e uscire dentro le case dei compagni attraverso i racconti che gli oggetti facilitano come mediatori di questo tempo sospeso” con queste parole viene spiegato il progetto sul sito della scuola.

Una delle docenti che ha accolto il progetto è la prof.ssa di arte Carla Di Pardo “è stata un’interessante esperienza, per me e soprattutto per i ragazzi delle mie due classi partecipanti con i miei alunni delle classi la 1A e 2A dell’ IC “Schweitzer” di Termoli, scuola secondaria di primo grado. Nonostante la scuola si stia svolgendo, ormai da quasi tre mesi, in DaD, non si è mai fermata, il COVID-19, non è riuscito a fermare l’entusiasmo di Insegnanti ed alunni, le attività continuano anche a distanza.

Il laboratorio artistico creativo va avanti, nonostante tutto, la partecipazione dei ragazzi, dei colleghi e della scuola stessa, è sempre attiva, partecipativa e propensa alle novità e agli scambi ...

lontani ma vicini.

Un lavoro svolto a distanza tra due Scuole dello stesso ordine e Grado dello stesso Comune di Termoli, questa è la Scuola che ci piace.”

Tutte le informazioni sul progetto si possono trovare al seguente link https://www.comprensivobrigida.edu.it/site/2020/05/18/museo-spontaneo-edizione-domestica/.

Giulio Argan disse “Senza immaginazione non c’è salvezza”, e in questo periodo storico l’arte in qualsiasi forma può essere l’ancora di salvezza per ognuno.