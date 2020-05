La storica rivincita dei negozi di quartiere durante l’emergenza sanitaria

TERMOLI. La strage ad opera delle grandi catene di supermercati multi-brand e degli store online nei confronti delle piccole botteghe di quartiere, sembrerebbe essere al capolinea. O, almeno, sembra aver allentato la presa sulla concorrenza, a volte spietata, che le grandi marche mettono in campo per distruggere i piccoli negozietti che, da almeno dieci anni, vivono sull’orlo del baratro del fallimento. Con la complicità dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e delle restrizioni legate agli spostamenti, le persone tornano alle origini, agli anni d’oro in cui il commercio al dettaglio era rappresentato dal lattaio che lasciava il litro di latte fresco davanti l’uscio di casa ed in cui i grandi supermercati erano immaginati solo nei film futuristici. Storie che sopravvivono soltanto nella memoria dei nostri genitori e nonni.



A dimostrarlo è un'indagine che Facile.it ha commissionato all'istituto di ricerca mUp Research in collaborazione con Norstat. Ma, se i semplici numeri non bastassero a convincervi del fatto che gli italiani hanno cambiato le loro abitudini, soprattutto per ciò che riguarda la spesa, basta fare un giro per i quartieri ed osservare le lunghe file che si creano all’esterno della salumeria/macelleria sotto il palazzo della propria residenza, dal pizzicagnolo all’angolo, dal fruttivendolo accanto al tabacchi o dal macellaio sempre aperto e dove è possibile prenotare. E, forse, è proprio questa estrema disponibilità del piccolo imprenditore che gestisce da solo la baracca, ad attirare le persone: quel sorriso genuino, seppur celato dalla mascherina, accompagnato da un ‘Buongiorno’ o ‘Buonasera’ al nostro ingresso ci mette a nostro agio. Ci fa sentire parte di una famiglia, a casa. Magari non troveremo il sugo pronto che ci fa risparmiare tempo o quel famoso brand che arriva direttamente dall’America e dovremo accontentarci (si fa per dire) di un pacco di pasta a marchio locale e dei pomodori a chilometro zero, ma sembra che questo non influisca più di tanto. Piccolo non è più sinonimo di costoso e ridotta selezione, ma diventa il punto di riferimento di interi quartieri.

La verità è che noi italiani abbiamo dovuto fare i conti con un’offerta che è mutata durante la pandemia: quello che prima era conveniente, ad esempio il pacco di pasta a trenta centesimi al chilo o quel vantaggiosissimo box di prodotti alimentari acquistati online e che ci arriva direttamente a casa in 24 o 48 ore, ora non lo è più. Perché? Semplice: la spesa al supermercato è diventata complicata in seguito agli ingressi contingentati ed al mantenimento della distanza sociale, a cui si unisce l’impossibilità di farsi accompagnare da un altro membro della famiglia. Il tutto allunga visibilmente i tempi di attesa in cassa. Anche la spesa online è divenuta complicata a causa dell’allungarsi dei tempi di attesa per la ricezione del pacco. Queste difficoltà hanno consentito ai negozietti di quartiere di avere la loro meritata rivalsa. Le attese, a onor del vero, ci sono anche qui, ma le persone non ne sentono il peso: si ammazza il tempo scambiandosi ricette, consigli o aggiornandosi sulla propria vita.

Il negozietto sotto casa non è solo il luogo che fa parte di quel tessuto sociale del quartiere in cui si radica, ma diventa un posto di scambio, di incontro e di cultura dove riscoprire le proprie origini, soprattutto in un periodo di quarantena (o semi quarantena). Un presidio irrinunciabile in cui ci si ritrova e si sconfiggono, insieme, la paura e la solitudine di un futuro ancora incerto. Chissà cosa accadrà quando l’incubo sarà passato, quando la pandemia non minaccerà più le nostre vite e saremo nuovamente liberi di muoverci senza problemi. Chissà se aiuteremo questi piccoli cuori pulsanti a non abbassare le serrande per sempre, dimenticandoci di loro in un nanosecondo. Sarebbe utile che ricordassimo, quando tutto questo sarà finalmente archiviato, di come ci ha fatti sentire quel negozietto di quartiere che, per mesi, ci ha abbracciati e coccolati nel suo caloroso, piccolo locale, fornendoci non solo il cibo da mettere in tavola, ma consolandoci quando credevamo che il peggio non sarebbe mai finito.