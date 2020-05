«Io scelgo Termoli»: invia anche tu la domanda per il sindaco Francesco Roberti

TERMOLI. Una puntata speciale del programma live streaming “Io scelgo Termoli” eccezion fatta per la consueta presenza del sindaco di Termoli, domani sera dalle 18.30, nel quinto appuntamento in diretta su Termolionline, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube, che ha a cuore la nostra città e le centinaia di attività commerciali che in essa operano.

Il sindaco Francesco Roberti risponderà alle domande che saranno proposte da voi, cari lettori.

Non sarà un botta e risposta in diretta però, come già avviene con alcune istanze che giriamo solitamente al primo cittadino nella sua finestra settimanale di aggiornamento sull’andamento dell’emergenza epidemiologica sulla costa, ma verranno raccolte e formulate dall’editore Nicola Montuori, conduttore e ideatore del format.

Per questo, vi invitiamo a scriverci sulla mail di redazione @termolionline.it, sul numero WhatsApp 392.0608288 oppure sulla nostra pagina Facebook.

La raccomandazione è a porre quesiti di pubblica utilità, anche riferiti a categorie o zone della nostra città, per affrontare col sindaco di Termoli le varie problematiche che attanagliano la nostra comunità.

Un’occasione da non perdere.