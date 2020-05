Bufera a Mafalda, Finamore si dissocia dalla maggioranza: costretto a fare gli accessi agli atti

MAFALDA. Scossone nella maggioranza che sostiene l'azione amministrativa della giunta del sindaco Giacomo Matassa, a Mafalda. Il consigliere Angelo Finamore, con un intervento in aula, ha preso le distanze dal primo cittadino.

«Cari concittadini, questo è il mio intervento di Ieri in consiglio comunale.

Tutto nasce dal fatto che ho chiesto di partecipare ai lavori preconsiliari insieme ai membri della maggioranza di cui faccio parte. Mi è stato negato.

Per prendere visione degli atti che la mia squadra propone al paese, sono stato costretto a fare l’accesso agli atti.

Il sindaco ha avvertito questa mia “ingerenza” nei lavori come un'offesa. Ha interpretato la mia legittima richiesta di partecipazione e trasparenza come una assenza di fiducia.

Studiate le carte, ho visto cose che non andavano e volevo farle presenti all’interno del gruppo, ma non me ne hanno dato la possibilità. A quel punto l’ho detto in consiglio, illustrando errori nel merito e nel metodo. (Spiegherò tutto nel dettaglio nei prossimi giorni).

Ho ricordato che siedo nei banchi dell'amministrazione per svolgere una missione: contribuire a migliorare le condizioni di vita della nostra comunità. Non mi sono candidato per alzare la mano e fare numero.

Il sindaco ha risposto che il mio comportamento è motivato dal fatto che ho interessi personali in gioco (senza specificare quali) e che faccio fatica a rispettare le istituzioni. Ha concluso che devo dimettermi.

Caro sindaco, te l’ho detto guardandoti in faccia: io non mi dimetto! Non c'è ragione per farlo, poiché ho solo chiesto che si attui il programma della lista che tu hai deciso di tradire. Tu hai portato in aula il programma di un’altra lista, io non ci sto!

Il sindaco di Mafalda abbia, se crede, il coraggio di cacciarmi, assumendosi la sua responsabilità. Io sarò seduto al mio posto e pretenderò di vedere tutto, incidere nelle scelte, controllare che si rispetti il programma per il bene del paese.

Insomma, farò ciò per cui mi hanno votato: l’amministratore di Mafalda. Mi sono candidato con la lista della maggioranza, ma l'alleanza l'ho fatta solo con i cittadini! A loro e alla mia coscienza devo fedeltà».