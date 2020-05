​Prove tecniche di distanziamento in spiaggia: «Non sarà un’estate per ricchi»

TERMOLI. Gli stabilimenti balneari termolesi e le spiagge si stanno finalmente rianimando: da lunedì sono iniziate le prove tecniche di distanziamento nei due tratti dei lungomari, recentemente ripuliti, con i gestori impegnati a misurare distanze, igienizzare i locali e preparare i lidi per la stagione 2020 in partenza il primo giugno, anche se le disposizioni del Presidente della Regione Donato Toma consentono loro di riaprire: «Ci prendiamo del tempo per valutare la situazione per aprire in sicurezza ed adottare tutti i protocolli», ha chiarito Domenico Venditti, Presidente Sib (sindacato italiano balneatori) Molise con TermoliOnLine.



Come sarà l’estate che verrà, vessata da regolamenti, restrizioni e paura? Di sicuro non come quella che abbiamo conosciuto negli anni passati ed a cui siamo sempre stati abituati, seppure nell’arco degli anni la formula del turismo balneare abbia subìto delle modifiche per aprirsi alle masse. Cambierà anche l’approccio al bagno, che dovrà essere fatto evitando assembramenti, e la tintarella che sarà consentita nei pressi del proprio ombrellone e non più sulla battigia. Nuove regole che, tuttavia, non modificheranno l’amore per il mare e la voglia di andarci.

La novità che spicca maggiormente è quella relativa all’area minima obbligatoria per ogni ombrellone che passa dai 6 metri quadrati degli altri anni ai 10 m2. Cosa significa? «Cambierà la disposizione delle file, prima si tracciavano dei rettangoli, mentre ora dobbiamo basarci sui quadrati – ha spiegato Domenico Venditti – Prima disponevamo gli ombrelloni più ravvicinati fra loro, lasciando più spazio tra le file, ora sarà il contrario: ombrelloni più distanziati e file più strette in ottemperanza alle ordinanze ed ai regolamenti per garantire la sicurezza. Ne abbiamo discusso lunedì (18 maggio ndr) in una lunga videoconferenza con l’Assessore al demanio regionale Vincenzo Niro, la Guardia Costiera, la Camera di Commercio ed i 4 comuni rivieraschi (appunto Termoli, Montenero di Bisaccia, Campomarino e Petacciato)».

Il timore degli amanti del mare, viste le nuove regole di distanziamento tra gli ombrelloni da cui consegue una diminuzione degli stessi, almeno in alcuni casi, riguarda principalmente il costo di locazione di sdraio e lettini. «Sarà un’estate per ricchi, chissà che prezzi» è una delle frasi più frequenti in seguito alla diffusione del nuovo regolamento per la balneazione. Una preoccupazione che, tuttavia, non dovrebbe trovare riscontro nella realtà molisana dove «le linee guida del sindacato suggeriscono di lasciare i prezzi invariati - ha confermato Venditti – Anche se è a discrezione dei gestori dei singoli stabilimenti stabilire il prezziario».

A mutare sarà anche il modo in cui si strutturerà il lido ed il personale impiegato nello stesso, il cosiddetto stagionale, che annualmente fornisce lavoro ad un gran numero di persone: a subire tagli sarà soprattutto il settore della ristorazione che vedrà, almeno nella prima parte della stagione, una diminuzione di lavoro dettata principalmente dai flussi turistici ancora incerti. «Il personale impegnato nella ristorazione sarà minore, almeno all’inizio, perché l’afflusso turistico, in questa prima fase, non sarà sostanzioso anche a causa del timore del virus – ha aggiunto Venditti – La ristorazione all’interno degli stabilimenti balneari sopravvive grazie ai turisti».

Se i gestori dei lidi sono ancora alle prese con la nuova burocrazia, adattata alla pandemia che da tre mesi a questa parte ha cambiato la nostra vita, è chiaro che i fruitori della spiaggia dovranno abbandonare alcune delle abitudini tipicamente italiane: dite pure addio a quei bei pranzi del sud fatti di ruoti di lasagne, pasta al forno e pizza fresca di forno. L’estate 2020 sarà più ristretta, sia sul fronte dei rapporti interpersonali che su quello dei regolamenti: «Si prospetta sicuramente qualcosa di più positivo rispetto ad una settimana fa, grazie alla possibilità di spostarsi fra le regioni e dalle altre nazioni – ha concluso il Presidente Sib Molise - Il Molise vive di turismo extraregionale, proveniente principalmente dall’avellinese, dal napoletano e dal beneventano per ciò che riguarda Termoli, dalla Puglia e dall’Isernino per la zona di Campomarino».