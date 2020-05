Guglionesi, stipendi in ritardo alla scuola paritaria "Mimì Del Torto"

GUGLIONESI. Anche la costituzione regola la vita del lavoratore (articolo 36), che da 50 anni ha pure lo statuto dalla sua parte.

I lavoratori devono essere pagati e, non importa se siamo tutti in piena pandemia, i diritti valgono per tutti, le famiglie devono poter “sopravvivere”.

Non è così per tutti. Alla “Mimì Del Torto” di Guglionesi, (scuola comunale paritaria, asilo nido, sezione primavera e infanzia), le dipendenti aspettano i loro stipendi da mesi. Alcune da gennaio, altre, addirittura, da settembre.

Chi ha le responsabilità in merito a questi ritardi? Da messaggi inviati sui social si evince uno “scarica barile” tra gli enti che controllano la struttura. Da una parte il Comune, dall’altra il consiglio di amministrazione della “Del Torto”.

Una situazione che è diventata pesante per le circa 9 dipendenti che si sono ritrovate in questi mesi a sentirsi negate del loro stipendio, con la solita frase “dobbiamo aggiornare il bilancio”, e ogni volta, di nuovo, “tra quindici giorni verrete pagate”. Quindici giorni che sono diventati mesi e che non trovano riscontri nelle “promesse mantenute”.

La situazione della “Mimì Del Torto”, secondo alcuni è “una situazione disastrata” e, a causa del disastro ne pagano le conseguenze le insegnanti. Perché?

«I soldi sono finiti e molte di noi non vengono pagate da settembre. Non è problema di pandemia, di virus e quarantena. Questo problema, questa situazione va avanti da troppo tempo. E noi siamo stanche. Abbiamo famiglie, qualcuna è monoreddito, come dovremmo vivere secondo loro?»

Prima della chiusura delle scuole hanno richiesto il licenziamento, «abbiamo pensato fosse meglio per tutti. Avremmo potuto richiedere la disoccupazione, saremmo potute rientrare nei vari bonus indetti dal governo ma alla fine non abbiamo potuto fare nulla». Proprio il governo, infatti, con un decreto-legge ha vietato a tutti i datori di lavori di licenziare gli assunti.

Ora, però, siamo a maggio. E i soldi non si vedono neanche in lontananza. Dovranno aspettare luglio, se tutto va bene e nel frattempo?

Da qualche giorno si è insediato il nuovo presidente, la dottoressa Alessandra Leone, speriamo almeno che lei riesca a dare un po’ di respiro a queste lavoratrici.