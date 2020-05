Stagione estiva e fase 2: disposti controlli interforze sulla costa termolese

TERMOLI. Tolleranza pressoché zero sulle norme anti-contagio della costa.

Di questo si è discusso oggi nel comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza in prefettura, focalizzato sulla situazione a Termoli.

Il vertice è stato presieduto dal prefetto di Campobasso Maria Guia Federico, con la presenza, oltre che dei Vertici delle Forze di Polizia territoriali, anche del presidente della Regione Toma e del sindaco di Termoli Roberti.

In apertura dell' incontro, il primo cittadino del Comune litoraneo ha riferito gli aggiornamenti sull'evoluzione del contenuto cluster di contagi accertato, di recente, in quel Comune, evidenziando che lo stesso e stato immediatamente circoscritto ed e sotto controllo. Quindi è stata affrontata la tematica connessa alla riapertura delle attività produttive e degli esercizi commerciali in quel territorio, al fine di esaminare le potenziali criticità, in vista dell'imminente avvio della stagione balneare e tenuto conto del possibile incremento dell'indice di delittuosità, con specifico riguardo al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo approfondita analisi, si ê convenuto sulla necessità che, in questa particolare delicata fase dell'emergenza, debbano essere predisposti mirati dispositivi di controllo interforze, integrati da personale della Polizia municipale di Termoli. Analogo controllo riguarderà l'osservanza delle misure anti-contagio imposte dalle disposizioni nazionali e regionali per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive. Laddove ne ricorrano i presupposti potranno essere adottati provvedimenti di chiusura dell'esercizio o dell'attività non solo in via provvisoria, ma anche successivamente, nel rispetto dei tempi previsti dal procedimento amministrativo, quale sanzione accessoria, sino ad un massimo di 30 giorni.