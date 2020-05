Vertenza stipendi Atm: «Presentate le domande di anticipo dell'assegno Inps»

CAMPOBASSO. La lettera pervenuta presso la nostra redazione di una “moglie e mamma disperata” di un autista Atm ha sortito i suoi effetti. L’Atm ha addotto le proprie giustificazioni accusando la Regione sia per il mancato pagamento della cassa integrazione in deroga sia per le spettanze per i servizi Tpl effettuati.

Proprio a causa dei disagi dovuti alla cassa integrazione in deroga, l’organizzazione sindacale Faisa-Cisal, Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri, si è attivata invitando tutti i lavoratori di tutte le sigle sindacali a presentare le domande di anticipo dell’assegno ordinario Inps presso il proprio istituto bancario/postale.

Ma l’organizzazione sindacale ha anche voluto replicare alla nota della società di trasporti Atm del 21 maggio, chiarendo che il ritardo delle spettanze ai lavoratori da parte di Atm è “cronico” e, come si legge nella nota, “non riteniamo nemmeno giustificato dai ritardi del pagamento mensile della regione, sia per le ingenti somme percepite e conglobanti un contratto di secondo livello inesistente, sia perché la regione Molise è l’unica ad aver adottato un sistema di contribuzione mensile”. “Inoltre”, continua l’Organizzazione sindacale, “contrariamente a quanto riportato nella nota e non contestato, specifichiamo che il mod. SR41, dato come non necessario, è dovuto. L’esenzione del mod. SR41 è valida solo per la CIGD, come previsto dalla circolare ABI citata del 23/4/20. Pertanto, al fine di non aggravare le già pesanti condizioni dei dipendenti, invitiamo a predisporre l’opportuna organizzazione per velocizzare almeno tale procedura, in quanto le banche testate hanno concesso la linea di credito in un solo giorno”.

La nota, inviata all’Atm, è stata portata a conoscenza anche dei due consorzi presenti in regione e che racchiudono la quasi totalità delle ditte che gestiscono il servizio di Tpl, al Governatore Toma, al Direttore del IV Dipartimento Brasiello, nonché ai Prefetti di Campobasso e Isernia e al Questore di Campobasso.

L’organizzazione sindacale chiede espressamente agli “altri organi, interessati per conoscenza, una doverosa attenzione ed esercitare il dovuto intervento in caso d’inottemperanza”.