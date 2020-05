Locali chiusi alle 23, niente partite a carte e slot machine: l'ordinanza a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il sindaco Giovanni Di Matteo porta a conoscenza della cittadinanza e degli esercenti i pubblici esercizi che con ordinanza Sindacale n. 16 del 21.5.2020, con decorrenza immediata e fino a nuove proprie disposizioni e/o ad eventuali, ulteriori e diverse disposizioni statali o regionali: i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie ed esercizi affini) nonché gli esercizi di vicinato, anche con vendita da asporto, devono osservare l'orario di chiusura alle ore 23 e nei pubblici esercizi è fatto divieto di giocare a carte e alle slot machine. Il provvedimento si è ritenuto necessario a tutela della salute dei cittadini, ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali, per quanto concerne, nell'attuale fase 2 di ripresa delle attività economiche e produttive, la temporanea limitazione (anticipazione) degli orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie e pub).