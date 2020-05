TERMOLI. Artigianato, commercio, turismo e impresa. Sono questi i settori cardine dell'economia locale, vessata dalla pandemia da Covid-19. Da diverse settimane, oggi siamo alla quinta puntata, il programma ideato e condotto dall'editore di Termolionline, Nicola Montuori, "Io scelgo Termoli" accende i riflettori su chi sta soffrendo ancora di più in questa fase, cercando di ripartire nonostante tutto. Un supporto leale e sincero, per chi da sempre è dalla parte del territorio.

Come anticipato nel primo lancio di ieri, quella odierna è una puntata speciale, a partire dalle 18.30, nel quinto appuntamento in diretta su Termolionline, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube, che ha a cuore la nostra città e le centinaia di attività commerciali che in essa operano.

Il sindaco Francesco Roberti risponderà alle domande che saranno proposte da voi, cari lettori.

Non sarà un botta e risposta in diretta però, come già avviene con alcune istanze che giriamo solitamente al primo cittadino nella sua finestra settimanale di aggiornamento sull’andamento dell’emergenza epidemiologica sulla costa, ma verranno raccolte e formulate dall’editore Nicola Montuori.

Per questo, vi invitiamo a scriverci sulla mail di redazione@termolionline.it, sul numero WhatsApp 392.0608288 oppure sulla nostra pagina Facebook.

La raccomandazione è a porre quesiti di pubblica utilità, anche riferiti a categorie o zone della nostra città, per affrontare col sindaco di Termoli le varie problematiche che attanagliano la nostra comunità.

Un’occasione da non perdere.

Ci sarà anche l’intervento del presidente dell’associazione di categoria Confimprese Italia Molise, Paolo Cordisco, che illustrerà le opportunità rivolte a Partite Iva, professionisti, imprese contenute nei vari bandi pubblicati.

Termolionline, come ha dimostrato durante tutta la lunga emergenza epidemiologica, è in prima linea accanto agli operatori che stanno vivendo un periodo tremendo e noi vogliamo sostenerle, dando loro uno spazio per farsi conoscere meglio.

Gli imprenditori ospiti stavolta sono Annamaria Alfieri, Manrico Pitardi, Johana Simone e Claudio Recchi.

Il motto del programma è “Siamo di Termoli e ne siamo orgogliosi”. Vogliamo che tutti i termolesi, in primis coloro i quali non sono stati colpiti dalla guerra in corso, come dipendenti o impiegati pubblici e pensionati, possano fare proprio il nostro slogan: “Io scelgo Termoli”.

Questo è lo spirito con cui rinnoviamo questo appuntamento di Termolionline.

Vi aspettiamo alle 18.30 su Termolionline, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.