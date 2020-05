Terzo contagio a Portocannone, Caporicci: «Situazione circoscritta allo stesso nucleo familiare»

PORTOCANNONE. Dopo l'ufficializzazione da parte dell'Asrem, anche il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, ha commentato il terzo caso di coronavirus in paese.

«Sono stati resi noti questa sera i risultati del secondo tampone eseguito sui familiari del nostro concittadino ricoverato al Cardarelli per infezione da Covid19. La positività alla presenza del virus si è manifestata su un altro membro del nucleo famigliare, per cui in questo momento ci sono tre casi di contagio nel nostro territorio. I soggetti sono sinora fortunatamente tutti asintomatici e stanno rispettando rigorosamente le norme di quarantena; stabili anche le condizioni del paziente ricoverato a Campobasso Divulghiamo queste notizie, sempre previo consenso degli interessati, onde evitare che le notizie di stampa, anche stavolta più rapide di quelle ufficiali, possano destare legittime preoccupazioni di una potenziale diffusione del contagio, quando invece la problematica resta circoscritta al medesimo nucleo familiare oltre che sotto stretto controllo.