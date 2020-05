Fase 2, a Guglionesi il sindaco Bellotti decreta il coprifuoco: dalle 22 locali chiusi

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che il Sindaco ha disposto l’ordinanza n. 36 del 22 maggio 2020, con decorrenza immediata, in merito ad “Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19, limitazioni degli orari di bar e pub ed esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande”.



Il Sindaco di Guglionesi ha ritenuto necessario adottare, “a tutela della salute dei cittadini, ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali, per quanto concerne, nell’attuale fase 2 di ripresa delle attività economiche e produttive, la temporanea limitazione (anticipazione) degli orari di chiusura di Bar e Pub, Gelaterie e Yogurterie ed esercizi affini”, ordinando la chiusura alle ore 22 degli esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande.



Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., l’ordinanza sindacale avverte che “le violazioni saranno punite ai sensi dell’art. 2, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 oltre all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”.