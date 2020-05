CASACALENDA. Numerose le iniziative che sono state al centro del periodo scolastico vissuto nell’emergenza sanitaria della pandemia da Coronavirus.

Elaborati, musica, disegni, contenuti improntati alla didattica a distanza e col fil rouge delle varie fasi vissute sin qui.

Alla scuola dell’infanzia di Casacalenda, appartenente all’istituto Omnicomprensivo guidato dalla dirigente Filomena Giordano, è stato realizzato un video musicale, che raccoglie alcuni dei lavori compiuti dai bimbi dai 3 ai 5 anni, divisi in due sezioni.

Sono 38 piccoli allievi, che hanno disegnato e non solo su temi come semina, fiori, arcobaleni (nella campagna #andràtuttobene), storie e messaggi da tramandare in senso multimediale.

Un progetto a cura delle maestre e dei bambini della scuola dell'infanzia dell'istituto onnicomprensivo di Casacalenda!

«Una raccolta delle attività proposte dalle insegnanti e svolte a distanza, nel periodo di quarantena, dai bambini di 3, 4, 5 anni della scuola dell'infanzia dell'istituto onnicomprensivo di Casacalenda», ci ha riferito la maestra Sonia Melfi, che ha operato assieme alle colleghe Clementina Ferrante, Antonietta Maiorano, Angela Di Vito e Filomena Bucci.