Il torrente Rio Vivo "esonda" e mangia parte della spiaggia libera

TERMOLI. Finisce sul notiziario regionale dell'Ansa la vicenda relativa al Torrente "Rio-Vivo" che esonda e "cancella" un ampio tratto di arenile tra la spiaggia libera e il primo lido del tratto di costa Sud di Termoli. «La vicenda è al centro di polemiche degli operatori turistici della zona che chiedono interventi da parte dell'Amministrazione comunale. Nell'imminenza della stagione balneare e a pochi giorni ormai dall'apertura ufficiale degli stabilimenti balneari, per qualcuno non sarà possibile nemmeno aprire i battenti. L'allagamento dell'arenile, dovuto all'esondazione del torrente, non permette ai villeggianti di poter usufruire della spiaggia libera dislocata nel primo tratto di arenile dopo il Circolo della Vela e nemmeno al gestore balneare adiacente di sistemare la spiaggia per poter predisporre gli ombrelloni e accessori balneari. Una vicenda finita all'attenzione dell'Amministrazione comunale, chiamata a intervenire al più presto».