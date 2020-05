Tornano alla carica sull'eolico, istanza per un parco da 10 impianti tra Santa Croce e Rotello

SANTA CROCE DI MAGLIANO. L'assessore comunale di Santa Croce di Magliano Pierluigi Di Tommaso, con delega alle Politiche ambientali, ha reso noto come sia stata trasmessa al Comune di Santa Croce di Magliano istanza di avvio della procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi in località Piano Palazzo, Piano Moscato, Colle Passone e Piano Civolla e relative opere di connessione ricadenti nel Comune di Santa Croce di Magliano e Rotello.

«Tornano così alle memoria le tante battaglie condotte da Comitati, Associazioni, rappresentanti delle Istituzioni e cittadini impegnati nella strenua difesa di questo “fazzoletto di terra” minacciato dal proliferare indiscriminato di parchi eolici.

Come Amministrazione ci siamo attivati immediatamente nell’acquisizione di tutti gli atti necessari. Non retrocederemo di un millimetro e impiegheremo tutte le nostre energie per la salvaguardia dell’Ambiente in cui viviamo.

I nostri nonni, con le mani solcate dalla fatica e dalla dignità, hanno lasciato a tutti noi terra da lavorare, quella terra che con i suoi prodotti ha permesso lo sviluppo del nostro territorio e che oggi ha bisogno di noi per essere difesa.

Non pieghiamo la testa agli interessi delle multinazionali del vento, le nostre bellezze paesaggistiche, con la loro storia e il loro fascino, non sono in vendita. Le nostre origini, le nostre tradizioni e la nostra identità vanno tutelate e non rinnegate.

Il futuro di tutti noi e l’ambiente che ci circonda prima di tutto e a fanculo le logiche del profitto di pochi a danno dei più».