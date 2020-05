Infermiera diventa mamma ai tempi del Covid-19: «E' la vittoria della vita sulla pandemia»

TERMOLI. Una testimonianza diretta da parte di una operatrice sanitaria, Paola, infermiera presso il reparto di Chirurgia dell'ospedale San Timoteo, che lo scorso 8 maggio ha partorito il piccolo Tommaso.

«Le nostre vite sono state stravolte dall'emergenza Coronavirus. Le notizie negative si sono susseguite per mesi e forse, troppo spesso, abbiamo dimenticato di prestare attenzione a quelle positive. A quelle notizie che più di altre ci possono dare tanta forza e speranza.

Nascere ai tempi del Covid-19 è la vittoria della vita sulla pandemia.

Sono Paola, la mamma del piccolo Tommaso, nato il giorno 8 maggio al San Timoteo di Termoli e infermiera presso il reparto di Chirurgia.

La mia esperienza di partorire in questo periodo, se da un lato mi ha regalato una gioia immensa e indescrivibile, dall'altra non è stata bellissima, soprattutto perchè mancava l'affetto fisico di mio marito e di tutta la mia famiglia, e in un momento come questo, un grazie lo devo alla tecnologia e ai nostri smartphone.

Nonostante ciò, in quella stanza di ospedale ho trovato tanta vicinanza da parte di tutto il personale medico, infermieristico, ausiliario ed ostetrico della Uoc di Ginecologia e del nido del San Timoteo di Termoli. Un grazie in particolare va al dottor Molinari che mi ha seguito durante tutta la gravidanza, alle ostetriche Maria e Carola e alla dottoressa Esposito che mi hanno seguito nella notte del mio parto.

Un particolare ringraziamento va a tutti i miei colleghi infermieri della chirurgiae ai medici che mi hanno dato supporto in questo momento così importante per me.

La forza della vita vince su ogni difficoltà!»