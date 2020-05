Riapre lunedì l'isola ecologica a Portocannone

PORTOCANNONE. L'amministrazione Caporicci informa la Cittadinanza che da lunedì 25 maggio rientrerà in funzione con i consueti orari, l'isola ecologica adiacente lo Stadio Comunale.

«Con l'occasione si informano tutti i proprietari di giardini e o spazi verdi,che il servizio di ritiro degli sfalci verdi e delle ramaglie relative alla potatura degli alberi è da sempre attivo presso l'ecopunto comunale.

Residui di potature e sfalci, adeguatamente sistemati in appositi sacchi o fascine, potranno essere prelevati nell'ambito del sistema di raccolta porta a porta (max 4 sacchi o fascine ogni 15 giorni) oppure depositati, senza limiti quantitativi, nello scarrabile presso l'ecopunto, sempre con le stesse modalità di conferimento (non alla rinfusa).

È assolutamente vietato depositare sfalci e residui di potatura in aree urbane o e suburbane non autorizzate.

In particolare, si comunica che l'area di via Antonella, utilizzata dagli operatori comunali per il momentaneo stoccaggio degli sfalci propedeutico al successivo conferimento ai centri di smaltimento autorizzati, verrà a breve recintata per evitare l'uso promiscuo di privati e ditte, anche di fuori paese, che ne hanno sinora fatto un utilizzo improprio ed arbitrario.

Richiediamo la collaborazione dei Cittadini per la salvaguardia della pulizia e del decoro del nostro territorio perché è evidente che senza il rispetto delle regole minime di civile convivenza, nessun servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti potrà mai funzionare in modo efficace.

Ad ogni buon conto, il Comando dei Carabinieri forestali è stato allertato per elevare eventuali sanzioni ai trasgressori».