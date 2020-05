PALATA. Dopo tanti cavilli burocratici, finalmente sono arrivate a Palata le 3mila mascherine donateci dal comune di Raszków (Polonia), gemellato col nostro comune! Il sindaco Jacek Bartczak che personifica la grande generosità e altruismo del popolo polacco, ha voluto farci questa donazione in un momento di grande difficoltà che ci accomuna nella lotta contro il Covid-19. La sindaca Maria Di Lena e tutta l'amministrazione insieme alla popolazione palatese, ringraziano di cuore il sindaco Jacek Bartczak e tutta la comunità polacca di Raszków, per il gesto lodevole e per il profondo affetto e stima verso Palata e l'Italia. «Con l'augurio di tornare presto alla normalità, mandiamo un abbraccio caloroso al grande popolo polacco della città di Raczków❤».