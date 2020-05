100 chilometri in 13 ore: Gianluca Roberti corre in solitaria il basso Molise Copyright: Gianluca Roberti

100 chilometri in 13 ore: Gianluca Roberti corre in solitaria il basso Molise Copyright: Gianluca Roberti

100 chilometri in 13 ore: Gianluca Roberti corre in solitaria il basso Molise Copyright: Gianluca Roberti

100 chilometri in 13 ore: Gianluca Roberti corre in solitaria il basso Molise Copyright: Gianluca Roberti

100 chilometri in 13 ore: Gianluca Roberti corre in solitaria il basso Molise Copyright: Gianluca Roberti

100 chilometri in 13 ore: Gianluca Roberti corre in solitaria il basso Molise Copyright: Gianluca Roberti

100 chilometri in 13 ore: Gianluca Roberti corre in solitaria il basso Molise Copyright: Gianluca Roberti

100 chilometri in 13 ore: Gianluca Roberti corre in solitaria il basso Molise Copyright: Gianluca Roberti

100 chilometri in 13 ore: Gianluca Roberti corre in solitaria il basso Molise Copyright: Gianluca Roberti

100 chilometri in 13 ore: Gianluca Roberti corre in solitaria il basso Molise Copyright: Gianluca Roberti

100 chilometri in 13 ore: Gianluca Roberti corre in solitaria il basso Molise Copyright: Gianluca Roberti

MONTENERO DI BISACCIA. Montenero - Mafalda - San Felice - Montefalcone - Castelmauro - Acquaviva - Palata - Montecilfone - Guglionesi - Petacciato. E naturalmente il rientro a Montenero, dove ad accoglierlo a sorpresa c’erano familiari e amici e un nastro d’arrivo per celebrare la sua piccola grande impresa personale.

Stiamo parlando del percorso compiuto ieri, sabato 23 maggio, da Gianluca Roberti, imprenditore montenerese e tedesco di nascita, ma prima di tutto appassionato podista dell’Asd Runners Petacciato. Ben 100 chilometri di corsa durante i quali Gianluca ha toccato molti dei Comuni bassomolisani, in un tempo di 12 ore e 55 minuti. Ma da dove è nata questa ambiziosa e mirabile avventura?

“Sono un appassionato di corsa, con particolare predilezione per le ultra marathon, da 50 a 100 km”, ci racconta. “Quest'anno a causa del Covid è saltata la possibilità di partecipare alla 100 km del Passatore, gara antica e tra le più famose in Italia. Si parte da Firenze e si arriva a Faenza. Gli organizzatori hanno lanciato l’idea di farla ognuno all’interno della propria regione, sfida che ho immediatamente raccolto e mi sono messo in gioco”.

Così Gianluca si è allacciato le scarpe e alle 4 del mattino era già in strada; i primi 35 chilometri li ha percorsi in solitaria, poi durante il tragitto si sono uniti a lui vari amici sportivi. In particolare “mi hanno fatto da assistenza con un mio mezzo aziendale tre amici che si alternavano tra bici e corsa”.

Il traguardo lo ha tagliato poco prima delle 17:00 rientrando a Montenero tra la soddisfazione personale e l’ammirazione di quanti lo conoscono e stimano. Gianluca Roberti ha voluto anche incidere una medaglia in ricordo di questa sfida unica nel suo genere.

Complimenti a lui, con l'augurio di poter tornare presto a correre altre maratone nazionali in compagnia di chi condivide la sua stessa passione.