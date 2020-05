LARINO. La riapertura dei locali dopo il lockdown causato dalla pandemia sta creando grattacapi e preoccupazioni un po' in tutti i centri, non solo Termoli, Campobasso e Isernia, per quanto riguarda il Molise.

Alcuni comuni hanno già adottato ordinanze restrittive sull'orario di apertura dei pubblici esercizi, ieri sera è stato il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti a inviare un messaggio video alla comunità frentana, proprio sui temi di movida, assembramenti, ordine pubblico e la festività di San Pardo.