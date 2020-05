Movida e assembramenti, Termoli in diretta "special" dalle 18.30 col sindaco Roberti

TERMOLI. La nostra testata sempre più punto di riferimento del territorio e della nostra comunità, termolese e bassomolisana.

In piena emergenza sono state numerose le iniziative assunte, concrete e d’informazione.

Come avvenne anche per l’emergenza viveri di numerose famiglie bisognose, anche per la movida sregolata dell’ultimo fine settimana, il primo weekend dopo la riapertura del 18 maggio, torna con uno speciale il programma “Termoli in Diretta”, che per tre settimane vi ha fatto compagnia e intrattenuto nel periodo più critico della quarantena.

Il nostro editore, Nicola Montuori, ideatore e conduttore della trasmissione in live streaming dallo studio di via Malta, ospiterà dalle 18.30 il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, che illustrerà i provvedimenti e gli accorgimenti in corso di adozione per garantire sicurezza e distanziamento sociale ed evitare il reiterarsi di assembramenti come quelli avvenuti sabato notte.

Decisioni che il primo cittadino ha già anticipato ieri proprio a Termolionline.

Non mancate, dunque, è un appuntamento imperdibile, anche come strumento di servizio per le centinaia di esercenti del territorio.