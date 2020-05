TERMOLI. L’emozione e la frenesia di riaprire, dopo quasi tre mesi di chiusura, impregnano l’aria molisana attorno alle palestre: oggi, infatti, è il grande giorno della riapertura. Dopo mesi di dirette sui social e consulenze a distanza con i personal trainer, finalmente è possibile tornare ad allenarsi con gli attrezzi professionali nella palestra di fiducia. Un nuovo inizio, scandito da una serie di regole a cui titolari, istruttori e clienti dovranno attenersi scrupolosamente per evitare il contagio da Covid-19. In primis l’obbligo di prenotazione che consentirà l’accesso limitato a piccoli gruppi di persone, la misurazione della temperatura corporea all’ingresso, la distanza di sicurezza e, infine, la chiusura delle palestre ogni tot di ore per permettere la sanificazione dei locali.



Un ritorno alla normalità, o quasi, che ha coinvolto solo alcune delle strutture presenti a Termoli: in molti, infatti, hanno optato per una riapertura ritardata a giugno e, in alcuni casi, addirittura a fine agosto per «salvaguardare la vostra salute», scrive su Facebook Giacomo Battistelli della Green Corpus. Tra coloro che, invece, hanno deciso di riaprire dopo aver sanificato i locali ed essersi attenuti scrupolosamente alle nuove direttive ministeriali, c’è la Neo Athenaeum Fitness Club che accoglie, al suo interno, una fornitissima sala attrezzi e numerosissimi corsi di ballo, discipline sportive e ginnastica posturale per tutte le età.

Il sorriso contagioso e la grinta di Anna Laura De Gregorio, titolare della palestra termolese al cui interno trovano accoglienza, fra le altre, le scuole di ballo New Free Dance e Dance With Me, sono rimaste invariate, scalfite nelle ore che sono trascorse, malgrado la chiusura forzata per oltre 70 giorni: mascherina sul volto ed abbigliamento sportivo, Anna Laura accoglie i primi clienti che varcano la soglia del locale in via Armando Diaz. Tornare lì è «un’emozione unica», confessa a TermoliOnline che l’ha incontrata in quel luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. Stessi locali, professionalità intatta, maggiore sicurezza e distanza, ma la stessa voglia di divertirsi e stare insieme. Una famiglia, quella De Gregorio, che ha impresso nel DNA la musica e lo sport: «Non potremmo vivere senza la nostra palestra e le nostre attività», afferma l’istruttrice Marilena D’Agostino.

Entrando lì, in quel santuario dove i corpi hanno la possibilità di tonificarsi e fortificarsi, si sente subito l’energia positiva che emana, malgrado le nuove limitazioni in atto: i macchinari e gli attrezzi sono stati igienizzati (e continueranno ad esserlo) ed alcuni sono off-limits per assicurare la distanza sociale tra gli sportivi, tre metri di distanza per gli allievi della scuola di ballo, ingresso ed uscita sono separati ed il gel igienizzante che fa bella mostra di sé in ogni angolo della palestra. «L’ingresso in sala attrezzi sarà consentito ad un massimo di 20 persone alla volta, dietro prenotazione telefonica – ha chiarito Anna Laura De Gregorio - Si potrà restare per un tempo massimo di un’ora e mezzo, poi chiuderemo una mezz’ora per sanificare i locali». I corsi subiranno alcuni ridimensionamenti, con una diminuzione del numero di persone in un gruppo ed un aumento del numero dei corsi: «Faremo gruppi da circa 9 allievi – spiega l’istruttrice Marilena D’Agostino - Aumenteremo i turni così da consentire a tutti gli iscritti di prendere parte alle lezioni, in totale sicurezza».

Per i balli di coppia, noti per essere tra i più sensuali visto che i corpi si aggrovigliano fra loro in un vortice di passione ed energia, la Neo Atheneum Fitness Club ha avuto un’idea geniale che unisce la necessità di stare a distanza al bisogno di danzare con il partner, fino a fondere insieme corpo ed anima: si tratta di «un semplice ma utilissimo bastone, di quelli classici per le scope, che assicura il mantenimento della distanza sociale dal momento che entrambi i ballerini dovranno mantenerlo», come spiegano e mostrano gli istruttori Antonio ed Alessandro Fratino in una sensualissima salsa distanziata da due bastoni.

Le nuove disposizioni ministeriali, il contingentamento degli ingressi, l’impossibilità di usare alcuni attrezzi e la necessità di affrontare spese impreviste nelle palestre (come ad esempio il termometro ad infrarossi), potrebbero far pensare ad un aumento del costo di iscrizione per frequentare le lezioni e, invece, Anna Laura De Gregorio ha scelto di non farlo, mantenendo invariati i prezzi : «Preferisco così, voglio che la mia palestra sia alla portata di tutti, come è sempre stato», ha concluso.