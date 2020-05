​Stretta sulla movida selvaggia, Roberti: «Problema alcol solo punta dell’iceberg»

TERMOLI. Le immagini di Corso Nazionale a Termoli nel primo sabato dopo il termine del lockdown hanno creato scalpore: gruppi di persone gomito a gomito, molti giovani ma anche tante famiglie, spesso senza mascherina, con drink in mano e tutti ammassati lungo la principale via della città. Una situazione, quella appena descritta, che ha spaccato l’opinione pubblica. Da un lato c’è chi ha reputato quei comportamenti scorretti e poco maturi visto che il Covid-19 non è ancora stato debellato, dall’altra in molti hanno preso le difese dei ragazzi (e non) a spasso per il centro cittadino sabato 23 maggio, sostenendo il loro diritto a vivere la vita senza paura.



Proprio sul tema della movida selvaggia e degli assembramenti è intervenuto il sindaco Francesco Roberti che, tramite un’ordinanza, ha decretato la chiusura di tutti i bar ed i pub che insistono sul suolo termolese alle ore 23 ed il divieto di vendita da asporto di bevande in bottiglia. Ospite dell’edizione straordinaria odierna del programma ‘Termoli in diretta’ ideato e condotto dall’editore di TermoliOnLine Nicola Montuori, il primo cittadino ha commentato i motivi che lo hanno portato a questa decisione: «A mezzanotte mi arrivano messaggi disperati di persone costrette a tapparsi in casa, non mi piace essere lo sceriffo della città e mi piace stare in mezzo ai giovani, visto che sono insegnante e conosco il modo di trattare con loro. Purtroppo, però, bisogna fare un lavoro di ripulitura di una zona di Termoli che è divenuta il centro dello spaccio. Speriamo di fare piazza pulita per il bene dei nostri giovani e delle loro famiglie. Si vende la morte e facciamo finta di niente. Possiamo rivedere l’ordinanza, ma oggi abbiamo l’obbligo morale di muoverci ogni 15 giorni per renderci conto di come va e dei risultati ottenuti».

Cos’è successo sabato sera?

«Non dobbiamo generalizzare. Il problema lo abbiamo osservato, abbiamo cercato di verificare la presenza di gente, accorgendoci che gran parte delle persone venivano da comuni limitrofi dove le ordinanze prevedevano la chiusura anticipata di bar e pub. Se non omologhiamo gli orari è facile che i giovani si muovano dall’hinterland verso Termoli. Non possiamo permettercelo perché il virus c’è ancora e dobbiamo scongiurare il picco di contagi per evitare di chiudere, a maggior ragione dal momento che ci sono attività che non possono ancora riaprire e che devono essere tutelate. Le restrizioni vanno ad evitare ulteriori picchi di contagio. L’assembramento è avvenuto solo dinanzi ai bar del centro, per questo li facciamo chiudere alle 23 ed evitiamo l’asporto delle bevande. Se le cose miglioreranno, si potranno allungare gli orari. Nessuno vi vieta la passeggiata a mezzanotte, ma l’assembramento avviene perché si fa abuso di alcool»

Perché un bar che non ha subìto l’assembramento, deve pagare per colpa di altri?

«Non è stato un solo bar a creare assembramento, ma una zona del corso, quella terminale dove incidono in maniera significativa alcuni bar, mentre gli altri sono meno frequentati. Il problema è che non posso fare la restrizione per una sola area del corso, perché i giovani si sposterebbero in altre zone. Se vuoi bere la birra ti siedi al tavolino o al bancone, non è possibile pensare all’asporto con persone ubriache che camminano per il corso con i bicchieri in mano, gettandoli magari addosso ad altri. Chiudere alle 23 non fa la differenza, ma evitiamo che le persone vengano qui dagli altri comuni».

Non credo sia solo un problema legato ai giovani di fuori città, visto che anche qui ne abbiamo numerosi. Sono arrivate diverse lamentele che affermano che per colpa di qualcuno devono pagare tutti. Come risponde?

«Spegniamo la polemica. Lo scorso anno a Termoli, senza lockdown, le piazzette erano invivibili a causa di persone che urinavano e defecavano dinanzi alle abitazioni. Non posso pensare che queste zone di Termoli, o anche altre, siano ostaggio di selvaggi. Vorrei dire ai gestori che si lamentano della chiusura anticipata che se uno di loro dovesse chiudere alle 23.30, ma si comporta bene, non verrà la Polizia Locale a sanzionarvi. Dobbiamo mettere i paletti, non è possibile vedere urina ed escrementi in giro per Termoli. I bar dovrebbero evitare di dare da bere a chi è già ubriaco, così che non vada ad urinare in giro. Dobbiamo anche educare e rieducare i ragazzi al senso civico. A breve inizieremo con la videosorveglianza: se scoveremo dei minorenni ubriachi chiameremo i servizi sociali e li segnaleremo alle rispettive famiglie. Mi duole dirlo, ma alcune famiglie non si rendono conto di cosa fanno i loro figli quando escono. I comportamenti scorretti stanno diventando un problema sociale ed è arrivato il momento di verificare determinate cose. Un altro punto su cui combatteremo sarà lo spaccio di stupefacenti, è arrivato il momento di fermare anche la droga».

Molti chiedono maggiori controlli in giro, soprattutto nei fine settimana.

«Il gruppo interforze coordinate dal nuovo vice questore ha iniziato a pianificare una serie di attività di controllo di alcune zone calde. Hanno fatto una riunione e predisporranno dei piani di controllo, è solo questione di organizzazione. I controlli saranno possibili grazie a postazioni fisse e mobili».

Molti esercenti lamentano che queste misure restrittive li penalizzeranno ulteriormente, soprattutto dopo tre mesi di chiusura.

«Ci sono ambulanti che non hanno ancora riaperto, se scoppia un altro caso di Covid con un nuovo cluster sono costretto a chiudere di nuovo tutto. Ci sono persone che non vendono da 3 mesi. Smettiamola e pensiamo anche a loro. Nessun gestore è penalizzato, teniamo un profilo basso e vediamo come andrà. Ci sono i lidi balneari che non hanno ancora riaperto, pensiamo anche a loro, non solo ai bar che hanno chiuso per ultimi ed aperto per primi».

Vuoi dire qualcosa ai ragazzi?

«Non è questione solo dei ragazzi. Il discorso non è colpevolizzare tutti i giovani, ma alcuni che non si sono comportati bene. Ci sono anche giovani di buon senso, non facciamo di tutta l’erba un fascio. Il problema risiede anche nel degrado che lasciano, con le bottiglie di birra lasciate in giro per la città. Sabato prossimo chi sarà beccato con la bottiglia di birra sarà multato e chi sarà scoperto a venderle verrà fatto chiudere. Non è questione di penalizzare qualcuno, devo pensare anche ai tanti cittadini che non vorrebbero fare un’altra quarantena. Bisogna tornare alla normalità gradualmente».

Ci sono molte attività che sostengono di non poter fare i cani da guardia

«Hanno ragione. Se controllano all’interno non possono farlo anche all’esterno. Pensa se tra 10 giorni scoppia un picco, buttiamo all’aria tutti i sacrifici per colpa di quattro bar del centro».

Molti ragazzi acquistano bottiglie di birra nei centri commerciali, come si può ostacolare il fenomeno?

«Sicuramente bisognerebbe che le commesse ed i titolari dei centri commerciali chiedessero la carta d’identità, per evitare che ragazzi, in maniera premeditata, acquistino l’alcool alle otto di sera per poi consumarlo in centro. Assieme alla Asrem ed ai servizi sociali inizieremo a fare un monitoraggio sulla piaga alcolica. Termoli non ha mai avuto questa problematica, ma oggi la situazione si sta orientando in questa direzione e non va bene. Va fatta educazione comportamentale dalle scuole, fino in famiglia e nei bar. L’estate non è ancora iniziata ed il Molise è una delle regioni più appetibili in questo periodo: molte persone stanno prenotando la casa al mare ed altre stanno pensando di farlo. Comportiamoci bene nei mesi di maggio e giugno, così che a luglio potremmo chiudere i bar più tardi. Ai gestori dei bar dico di chiedere l’occupazione di suolo pubblico, così da avere più postazioni e più distanti fra loro. A partire dal 1 giugno chiuderemo al traffico veicolare il Secondo Corso, Corso Umberto I e via Roma nel fine settimana (venerdì, sabato e domenica), in modo tale che anche le attività che sono lì potranno mettere i tavolini».

Alcuni lamentano anche la presenza di clochard sulle panchine di Piazza Monumento.

«Sulle panchine c’è un clochard che fa uso abbondante di alcool. Ho scritto alla Procura, al Prefetto ed al sindaco della sua città di residenza chiedendo provvedimenti. Sto valutando di scrivere anche alla Procura di Foggia affinché la famiglia se ne prenda la responsabilità».

Un pugno duro che non lascia molto scampo, ma che apre anche uno spiraglio in termini di occupazione: «Sto aspettando che vengano pubblicare le linee guide per il controllo delle spiagge, perché ho intenzione di reclutare molti di questi ragazzi, impegnandoli nei controllo del proprio territorio così che nasca in loro l’amore per il territorio».