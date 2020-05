​La crisi finanziaria non frena la crescita del trading online

TERMOLI. Il trading online non arresta la sua corsa. Complice la volatilità, alla quale corrisponde un'interessante oscillazione dei prezzi, sono in molti a sentire il richiamo dei mercati alla ricerca di opportunità; cresce il numero di trader, ma anche dei semplici appassionati, sempre più proiettati verso un'attività da svolgere anche da casa. Ad alimentare il ricorso al trading, tuttavia, è soprattutto la facilità di accesso al settore: i broker online permettono a trader e nuove leve di operare sui mercati finanziari alimentando un successo che è destinato ad ampliarsi.



Trading online e formazione

Se ad accomunare i trader è la volontà di sfruttare ogni più piccola oscillazione dei mercati a proprio vantaggio, a distinguerli è l'effettiva preparazione. Per destreggiarsi in questo settore è infatti necessaria una certa attitudine all'apprendimento, che si concretizza tramite l'analisi quotidiana dei mercati e una costante formazione professionale. Fondamentali, in ogni caso, i portali di informazione finanziaria, dove guide, dritte ed ebook possono colmare eventuali lacune.

Guide e percorsi per l'accesso al trading

Quando si parla di operatività in campo finanziario, ad accompagnare trader e semplici appassionati sono portali come Investingoal, realtà che aprono le porte a ogni utente offrendo guide, classifiche e recensioni; il sito sul trading di Investingoal parla infatti un linguaggio comprensibile a tutti con il solo scopo di rendere meno ostico un settore che fa gola a molti; ed è qui che ogni trader può trovare le guide più dettagliate sulla scelta dei migliori broker e delle piattaforme, per destreggiarsi tra le tante offerte senza rischiare di sbagliare.

Trading online: i dettagli da non sottovalutare

Nel momento in cui si decida di accedere al trading online, uno degli aspetti sui quali puntare è quello relativo alla possibilità di poter operare simulando l'attività di compravendita. Fondamentale, in questo senso, la guida realizzata da Investingoal, che stila una classifica dei migliori conti demo in italiano offerti dai principali broker mondiali. Tuttavia, nei primi approcci al trading, il portale consiglia di considerare anche il fattore economico, tenendo conto che gli intermediari più vantaggiosi sono quelli che, all'apertura del conto, non richiedono un deposito minimo. Questo significa poter operare sui mercati anche utilizzando piccoli importi, che potranno essere colmati in corso d'opera con l'impiego di una leva finanziaria.

Asset e piattaforme di trading

In ogni caso, è importante precisare che, per aprire un conto di trading, in genere basta un versamento minimo. L'apertura di un deposito è spesso incentivata da interessanti bonus di benvenuto e permette di operare su indici, materie prime, criptovalute, CFD e mercati delle valute, tra i quali il Forex. Per accedere all'operatività, è invece necessario selezionare una piattaforma tra quelle proposte dall'intermediario selezionato. Ogni broker dispone di tool propri, che consentono di operare sui mercati da numerosi dispositivi, ma la maggior parte di essi offre anche l'accesso alla Metatrader, la piattaforma più nota tra gli esperti del settore.

Trading per tutti con il Copy Trading

Coloro che si affidano al trading online possono avere accesso a tutta una serie di strumenti, che aiutano a gestire l'operatività anche in assenza di una strategia di investimento propria. Il primo è il cosiddetto Copy Trading, una funzionalità offerta da alcune piattaforme, che consente di replicare i movimenti di operatori più esperti con un procedimento automatizzato. La maggior parte dei broker online offre questo servizio in maniera gratuita, accostandolo ai segnali operativi e alle opzioni di Social Trading.

Le strategie del Social Trading

Quando si parla di Social Trading ci si riferisce a un tipo di operatività condivisa che permette l'interazione fra trader esperti e utenti alle prime armi. In questo caso, così come accade sui principali social network, gli operatori più profittevoli possono interagire con il resto della community indicando segnali di trading, strategie di investimento o, più semplicemente, osservazioni sull'andamento dei mercati. Il Social Trading, naturalmente, si rivolge sia alle nuove leve, sia ai trader con esperienza, interessati ad accedere a nuovi spunti operativi e ampliare gli orizzonti d'investimento.