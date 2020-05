Nasce l'app anti-Covid negli stabilimenti Fca

TERMOLI. Un documento unitario e una nota firmata da Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm, Ugl metalmeccanici, Fismic e Aqcf quelle che hanno sancito una novità ulteriore rispetto ai protocolli per la sicurezza sulla fase 2 dell’emergenza sanitaria: anche alla Fca parte l’app anti-Covid. «Abbiamo siglato oggi con Fca un’intesa di aggiornamento dell’accordo del 9 aprile, con cui prevediamo l’adozione di un App che servirà a coadiuvare gli sforzi di contrasto al rischio di contagio di Covid-19.

L’App sarà utilizzata dai lavoratori su base volontaria e naturalmente non costituirà in alcun modo strumento di monitoraggio della prestazione lavorativa. Per il momento attraverso l’App i lavoratori compileranno un questionario, per accertarsi che non sussistano condizioni che indichino di non recarsi a lavoro, quali la rilevazione di temperatura corporea alta, la sussistenza di sintomi para influenzali o avvenuto contatto con persone infette. In prosieguo confidiamo che l’App potrà offrire ulteriori funzionalità, frutto del confronto fra organizzazioni sindacali e azienda, utili ad aiutare i lavoratori ad evitare rischi sul luogo di lavoro».