LARINO. Il magnifico cortile del Palazzo Ducale scenografia da favola per una presentazione che di fiabesco ha il lancio internazionale delle tradizioni legate al mondo contadino e alla festa patronale di San Pardo.

Tre i protagonisti che ieri mattina hanno tenuto banco a Larino, don Antonio Giannone, parroco frentano, e il ticket women della giunta Puchetti: la vice sindaca e assessore alla Cultura Maria Giovanna Civitella e l’assessore al Turismo Alice Vitiello. “Processioni primaverili di uomini, animali e fiori”, questo il nome del progetto presentato, che riguarda la candidatura di rete Internazionale per l’iscrizione alla lista del patrimonio immateriale Unesco della Festa di San Pardo, Patrono della città di Larino e della Diocesi, proposta che vede come capofila proprio il Comune della millenaria tradizione della Carrese di San Pardo,con il coinvolgimento di altre comunità italiane e internazionali con le loro rispettive manifestazioni, tra cui La Carrese di San Pardo ed il circuito di rete Internazionale Unesco: la festa in onore di Sant'Antonio di Santadi ad Arbus in Sardegna, la Romería per la Virgen del Rocío in Andalusia e le celebrazioni per San Isidro Labrador del Venezuela. Durante la conferenza stampa trasmessi i materiali audiovisivi che provengono dalle comunità patrimoniali che hanno deciso di impegnarsi nel processo di candidatura. L’iniziativa informativa ha quindi la finalità di illustrare le tappe del percorso che le comunità stanno intraprendendo di concerto con il Mibact e con la Commissione nazionale Unesco.

Per la Civitella, pur nel “Tempo sospeso”, dovuto alle misure di contenimento da Covid-19, la comunità frentana non vivrà in maniera spiritualmente dimessa questa ricorrenza, ossia la celebrazione di San Pardo, ma solo con una passionalità diversa, poiché verrà meno la pluri-secolare processione coi carri, a causa delle note restrizioni. «Ma non scemeranno l’entusiasmo e la passione fideistica, e non solo dei carristi e delle loro famiglie, poiché il senso devozionale per il patrono è molto profondo», afferma la Civitella, che poi sul progetto Unesco sottolinea l’obiettivo di trasmissibilità culturale nel mondo di tradizioni legate al mondo contadino e allo scoppio della primavera, l’abbondanza a maggio, mese prossimo ai raccolti, dove forza e ricchezza sono dominanti».

La Vitiello ha evidenziato come ci sia un sostegno nazionale e internazionale alla base del progetto ambizioso, una candidatura di rete che unisce Italia, Spagna e Andalusia, col supporto della docente UniMol Letizia Bindi, che dialoga con la commissione Unesco e il Mibact. Nell’iter di formazione del dossier, che sarà concluso a marzo 2022, saranno messi assieme documenti, foto, saranno sottoscritti protocolli d’intesa e saranno anche coinvolte le varie realtà scolastiche. «Noi manterremo fede al nostro impegno elettorale, che si concretizza e potenzia e metteremo in circuito tutte le manifestazioni, destagionalizzando le presenze turistiche».