Tariffe e oneri demaniali, l'altra metà della mela nel turismo balneare

TERMOLI. I dati forniti di seguito sono quelli ante-coronavirus. Oggi sono impensabili, ma ieri fornivano 110 milioni di euro l'anno da oltre 30mila concessionari, incassati dallo Stato: 3.700 euro/anno a stabilimento, per un ‘business’ di oltre 2 miliardi, in attesa del venir meno della Direttiva Bolkestein. Gli operatori si aspettano maggiore equità nelle tariffe che vanno rapportate alle diverse realtà territoriali. Per il 2018 fu disposto l'adeguamento Istat dei canoni concessori nella misura del 3%, più che doppio rispetto all'aumento dell'1,35%, disposto l'anno prima, e che faceva seguito ad un quadriennio ininterrotto di ribassi dal 2014 al 2017. Il risultato fu che, nel 2018, i concessionari pagarono 1,77 euro/mq per le aree scoperte, 3,33 per le aree su cui insistevano impianti di facile rimozione, 4 euro per quelle con impianti di difficile rimozione e per le aree pertinenziali. E’ poco? Difficile dirlo perché un euro/mq per le aree scoperte e 3-4 per quelle coperte può sembrare irrisorio in Versilia o a Santa Margherita Ligure ma non lo è per la media degli stabilimenti italiani. Un canone annuale di 15-20mila euro, considerando che la superficie media degli stabilimenti è di circa 10 mila mq, può infatti costituire una cifra esigua ma anche un onere insostenibile a seconda del maggiore o minore pregio della concessione.



A complicare le cose ci sono differenze tariffarie che generano sperequazioni. C'è il problema dei cosiddetti «balneari pertinenziali», ossia i titolari di concessioni (circa il 10% del totale) che, dopo la Finanziaria 2007, pagano non a mq, ma in base ai valori di mercato fissati dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi) dell'Agenzia delle entrate. Con i suoi 30mila stabilimenti, l'Italia rappresenta il 36% della balneazione europea, ma va da sé che la redditività sia diversa perché legata all'‘appeal’ della località turistica ed a fattori imprevedibili. Tutti dicono che la stagione balneare dura 3 mesi; in realtà i giorni di pienone sono solo le due settimane a cavallo di Ferragosto e le domeniche. Negli altri giorni gli stabilimenti sono quasi vuoti. E poi chi accusa i balneatori di pagare troppo poco dimentica che, oltre al canone,essi sono soggetti al pagamento delle maggiorazioni regionali (anch'esse sperequate lungo la Penisola) dell'Imu e dell'Iva, mentre a tutte le altre attività di tipo turistico si applica l'aliquota del 10%. Le maggiorazioni regionali e comunali sono un altro esempio di quanto siano necessari criteri e tariffe uniformi sul territorio. In Puglia i canoni sono maggiorati del 10% (e di questo 10%, il 7,5% va al Comune e il 2,5% alla Regione); in Liguria e Toscana le maggiorazioni salgono al 25% e in alcune spiagge della Campania addirittura al 150%. La legge di Bilancio 2019 prorogò per 15 anni (2034) le concessioni, nelle more di una riorganizzazione complessiva da realizzare entro 120 gg. Una riorganizzazione che secondo i balneatori dovrà necessariamente passare per una sospensione (per 6 mesi-1 anno) dei canoni pertinenziali. Ci sono ristoranti a cui vengono chiesti canoni di centinaia di migliaia di euro e che fanno fatica ad andare avanti.



Quello che si chiede è che il problema dei canoni venga affrontato con realismo. Oltre a mettere ordine nelle tariffe, il decreto dovrebbe anche operare una forte semplificazione amministrativa, visto che, al momento, il sistema disegnato dal dlgs n. 112/1998 prevede una stratificazione di competenze tra Stato, regioni ed enti locali. La titolarità dei beni e l'introito dei proventi delle concessioni restano di competenza erariale, anche se la gestione delle pratiche avviene sul territorio ad opera dei Comuni e delle Regioni. Queste dettano le linee di indirizzo generali, raccolgono dati, predispongono le misure di salvaguardia ambientale, classificano le aree demaniali marittime in funzione della valenza turistica; quelli sono competenti in materia di rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni, effettuano i controlli sui manufatti accatastati (soggetti al pagamento dell'Imu), vigilano sull'uso delle aree concesse e sanzionano le violazioni. Effettuano demolizioni e sgomberi e rilasciano le autorizzazioni al subentro.



Claudio de Luca