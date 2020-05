LARINO. Tamponi negativi alla casa di riposo "Morrone" di Larino.

«Dopo aver avuto la certezza del risultato dei tamponi, tutti negativi, possiamo essere soddisfatti per tutto il lavoro svolto in questi mesi. Sono stati mesi difficili, pieni di tensioni e preoccupazioni, nei quali abbiamo sentito il peso ancora più gravoso di proteggere gli anziani ospiti della nostra Fondazione, ma siamo riusciti ad affrontare tutto con grande senso di responsabilità.



Per tutto il buon lavoro svolto dobbiamo ringraziare innanzi tutto il personale e le suore, sempre attente a seguire regole e prescrizioni, attente a mantenere vive le relazioni tra ospiti e familiari vista l’impossibilità di far visita ai propri cari.

Grazie anche al nostro presidente facente funzioni, la dottoressa Claudia Fiore, che non ci ha mai abbandonati, il supporto ricevuto in questi vorticosi mesi ci ha dato la forza per affrontare con serenità le prove a cui ci ha sottoposti questa emergenza sanitaria».

Lo rendono noto il personale e le suore della Fondazione “A. Morrone” Onlus.