TERMOLI. Settanta buoni spesa del valore di trenta euro l’uno. Il Rotary Club International di Termoli rinnova il proprio impegno rivolto al sociale e nel pomeriggio ha consegnato al sindaco di Termoli Francesco Roberti delle carte prepagate per acquistare beni di prima necessità.



Alla consegna erano presenti Basilio Ciucci, Governatore Distrettuale del Rotary Club International, Elisabetta Di Massa, presidente del Rotary Club di Termoli, il sindaco Francesco Roberti, l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola, l’assessore all’Ambiente Rita Colaci, il presidente del Consiglio Comunale Michele Marone e il consigliere comunale, socio del Rotary Club, Nico Balice.

Una iniziativa particolarmente gradita in un momento in cui l’emergenza Covid ha messo in ginocchio molte famiglie. Da parte del sindaco Roberti e dei presenti i vivi ringraziamenti al Rotary Club di Termoli per questa donazione rivolta ai più bisognosi.