Raduno politico in pieno lockdown, Niro contrattacca in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Risponde con prove alla mano l’assessore regionale Vincenzo Niro all’interrogazione del consigliere regionale pentastellato Andrea Greco in merito alla sua presenza in Agnone in pieno lockdown.

Questo il suo intervento pronunciato in Consiglio regionale questa mattina.

“E’ doveroso, a fronte di quest’ultima grave offesa che mi è stata rivolta, far conoscere al Consiglio regionale la reale consistenza dei fatti che, anche questa volta è stata stravolta, con la stessa smania cieca con la quale da circa un anno e mezzo, si continua ad inveire con argomentazioni irragionevoli e pretestuose nei confronti del mio operato politico e soprattutto della mia persona.

E’ palese che alla base di questa ennesima scenografia c’è l’intento di spostare l’attenzione mediatica da due fatti imbarazzanti per alcuni consiglieri.

Il primo è indubbiamente la pronuncia dell’Autorithy che dimostra in modo inequivocabile la strumentalità del fallimento che da più parti mi è stato addossato e fa chiarezza sull’inutile ritardo che, con la legge sull’unico lotto, si è arrecato al processo di riforma del tpl molisano.

Evidentemente, nonostante la mozione di sfiducia e nonostante i proclami della conferenza stampa, gli atavici ritardi del tpl molisano che tanto erano stati sbandierati mediaticamente non costituivano, di fatto, una priorità tale da indurre un approfondimento sugli studi prodotti a sostegno del doppio lotto.

Il secondo è la necessità di spostare l’attenzione dall’imbarazzante empasse creato dalle accuse rivolte unilateralmente da una Istituzione contro altre due Istituzioni a causa dell’exploit del Covid-19 che si è verificata in una parte del territorio molisano, in piena fase II ma con un’intensità addirittura più aggressiva della fase I.

La pretestuosità delle accuse mosse nel video si evince innanzitutto dalla ricostruzione dei fatti in esso operata.

Se effettivamente c’era contezza della mia presenza ad Agnone, per quale ragione si sarebbe attivato un vero e proprio giro di telefonate fra i vari consiglieri per individuare chi fosse protagonista dell’assembramento?

E’ stata fatta una lunga disquisizione sull’oggetto della riunione, ipotizzando legami con l’oggetto della mia delega che hanno offeso pesantemente la mia integrità morale.

E’ stato buttato fango sulla mia figura politica, asserendo che erano state violate le regole sull’assembramento per futili motivi politici collegati alle prossime elezioni comunali di Agnone.

Sono stato additato come un contravventore della legge, senza che venisse indicato alcun elemento concreto per sostenere questa strampalata teoria.

La realtà dei fatti è stata completamente distorta: i Carabinieri, infatti, mi hanno fermato non all’interno del fantomatico capannone industriale, ma a bordo della mia auto.

Si è rappresentato un blitz dei Carabinieri, quando nella realtà dei fatti i Carabinieri hanno effettuato una operazione routinaria, senza effettuare alcuna verbalizzazione e senza elevare alcuna contravvenzione sul momento.

La rappresentazione del presunto assembramento si scontra con lo stato dei luoghi interessati dalla vicenda che è, per contro, inidoneo a configurare la fattispecie dell’assembramento: trattandosi di una stanza di oltre 70 metri quadri, dove è stato possibile l’adozione di tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale di 9 persone (non 15 come si racconta nel video).

Parimenti bisogna disquisire sulla opportunità delle ragioni del presunto assembramento: c’è stata la presunzione di sostenere che alla base ci fossero “inciuci” illegittimi, o ragioni politiche futili come le prossime elezioni comunali di Agnone.

In realtà, si è dimenticato che l’emergenza COVID non ha solo prodotto una congenie di divieti, ma purtroppo ha determinato un effetto distruttivo su alcuni rami dell’economia del territorio e principalmente dei piccoli centri molisani.

Si è millantata la presenza di imprenditori agnonesi per coalizioni politiche, mentre la realtà li vedeva impegnati a rappresentare il loro forte momento di difficoltà economica, acuito dalle pratiche in sospeso con la Regione Molise per le quali volevano conoscere dall’assessore regionale la possibilità di integrarsi con finanziamenti erogati dalle banche, al fine di acquisire maggiori liquidità.

Le difficoltà economiche degli imprenditori si riverberano sui lavoratori, sulle famiglie e in ultima istanza sul territorio regionale.

L’Assessore regionale – si badi bene non Vincenzo Niro, ma l’Assessore intesa come figura istituzionale - non poteva sottrarsi all’invito, considerando il rispetto delle norme di sicurezza: fa parte del suo ruolo ascoltare le istanze del territorio sempre e principalmente nei momenti di difficoltà.

E’ l’unico modo per dare indirizzi all’azione politica che siano tarati sugli effettivi bisogni e per evitare le critiche del giorno dopo tanto in voga attualmente..”

Ma nell’intervento dell’assessore Niro, che nel dettaglio ha spiegato anche tutto l’iter per addivenire al bando di gara per il servizio di Tpl regionale e all’approvazione in consiglio regionale del bando unico lotto di gara, anziché come previsto dall’assessore e portato in consiglio con doppio lotto di gara, anche la soddisfazione nella pronuncia di pochi giorni di fa dell’Autority.

“Oltre tutti questi punti oscuri che hanno caratterizzato la cristallizzazione del principio dell’unico lotto, si inserisce la segnalazione dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato del 29.04.2020, con la quale è stata che ha bocciata la previsione dell’ art.2 della legge regionale n. 22 del 2019 in materia di lotto unico di gara.

Conseguentemente, è stato auspicato che la Regione Molise modifichi la normativa regionale in esame, aderendo al modello del doppio lotto di gara”.

E infine, da sottolineare, il rammarico dell’assessore Niro per gli attacchi di natura personale e per una politica che non è più quella di una volta, a cominciare dai teatrini social e da uno sciacallaggio mediatico che poco ha in comune con quello che dovrebbe essere il vero modo di fare politica.

“E’ orami da un anno e mezzo che alcuni Consiglieri Regionali si abbandonano a un vero e proprio dilagare parole offensive, di invettive, di attacchi personali… con una verve offensiva e inutilmente polemica…. vere e proprie filippiche ma che offendono la memoria dei grandi oratori per il livello infimo e meschino che le caratterizza.

Sono stato apostrofato con aggettivi sempre più volenti che avevano l’unico obiettivo e l’ambizione di dipingermi come un fallito, un dilettante, ultimamente anche con un contravventore della legge..

Aggettivi pittoreschi, uniti a rappresentazioni di fatti e vicende artefatte, montate scenograficamente per fare il giro dei social e creare un circolo vizioso di commenti offensivi e diffamatori nei miei riguardi che non risulta più tollerabile per il livello bieco che ha raggiunto e che, per questo, deve essere necessariamente perseguito nelle forme opportune.

Eppure, i leoni da tastiera sono responsabili tanto quanto chi crea i messaggi diffamatori…!”

E ancora.

“A margine di tutti questi spiacevoli eventi personali, resta la disillusione per un dialogo politico divenuto insostenibile, caratterizzato da toni da santa inquisizione che tralignano all’offesa personale del livello bieco tipico dei talk show della tv spazzatura.

Il Consiglio regionale sta degenerando nel modello linguistico e comportamentale del salotto della D’Urso in cui la rappresentatività che ciascun consigliere ha della nostra Regione è duramente compromessa da effetti scenici che non risparmiano neanche i valori fondanti della Nazione…. in cui la sua dignità istituzionale e personale è messa alla berlina da un’ilarità malata ispirata al clima di show… alla caccia de “ I soliti ignoti”.

E’ doveroso, a mio avviso, che ogni atto politico o amministrativo posto in essere dai cosiddetti Rappresentanti del Popolo, all’interno delle Istituzioni che rappresentano, sia oggetto di valutazione, di analisi e di critica costruttiva, ovviamente per chi ne considera comunque l’utilità, o anche, distruttiva per chi ne rileva, invece, l’inutilità o addirittura la dannosità. Ammetto l’ironia… perfino la canzonatura, per quanto la serietà degli argomenti e la gravità del momento richiederebbero ben diversi atteggiamenti, ma non possono essere tollerati il disprezzo e l’offesa personale”.