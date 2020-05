TERMOLI. Una frase divenuta ormai famosa cita: «Chi vive nel cuore di chi resta, non muore mai». Nel caso di Salvatore Checchia sarà proprio così: la notizia della sua morte, avvenuta ieri mattina, ha toccato il cuore di ogni termolese, provocando una cascata di messaggi d'affetto e di ricordo.



Salvatore era nato il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino in cui si festeggia l'amore: quasi un presagio visto che lui ha vissuto la sua vita onorano e celebrando questo sentimento. Marito esemplare, padre amorevole e nonno affettuoso, Salvatore era una persona solare, umile e determinata che non si è mai persa d'animo, nemmeno quando la vita ha colpito duro.

Lui, che con la sua presenza imponente ma mai forzata, ha illuminato la vita dei tanti che lo hanno incontrato e che, oggi, vogliono omaggiarlo: descritto come una bravissima persona ed uno stimato e cortese professionista, Salvatore è sempre stato presente nella vita dei suoi cari, partendo dalle sue figlie, che ha sempre sostenuto e di cui ha sempre seguito le vicende, fino ai nipoti che da lui hanno ripreso l'amore per la vita e la forza nell'affrontare le avversità.

Il sorriso sempre stampato sulle labbra, lo sguardo profondo e quell'aria da duro che, in realtà, serviva solo a mascherare un cuore d'oro, Salvatore ha messo la sua vita al servizio degli altri. Impegnato a proteggere la sua città per quasi quarant'anni, a cui ha dato tanto e che ora lo piange, con indosso le divise della Polizia Locale che hanno scandito il trascorrere degli anni, mutando forme e colori ma mai la sostanza.

Al suo funerale gli ex colleghi, anche loro in pensione, quattro agenti della Polizia Locale per il picchetto d'onore e tantissimi giovani: perché, malgrado la differenza di età, la sua indole giocosa non è mai mutata, così come i ricordi degli ex vigili e suoi ex colleghi. «Di ricordi di Salvatore ce ne sono troppi - ha commentato l'ex Capitano Alfeo De Sanctis - Era un amico di tutti, un giocherellone. Non ha mai litigato con nessuno e sapeva raccontare le barzellette, come suo padre Enzo, anche lui vigile urbano. Andava d'accordo con tutti ed aveva sempre il sorriso stampato sul volto, da buon napoletano quale era. A Riccione (dove si recava annualmente per il torneo delle Forze dell'ordine ndr) non mangiava mai, ma quando portavano i fagioli ci si fiondava. Suo padre era solito cucinargli pasta e fagioli, piatto che gli è rimasto nel cuore. Si potrebbe scrivere un libro con le avventure. Nel giro di 9 mesi ho perso due grandi come Carmine Antrone e Salvatore Checchia, eravamo una famiglia».

«Con lui la parola noia non era contemplata - ricorda l'ex Tenente Orazio Cocco che con Salvatore ha condiviso numerose avventure riccionesi - Quando ti vedeva un po' giù, anche se gli altri non se ne accorgevano, ti si avvicinava e ti raccontava una barzelletta per farti ridere. Era un chiacchierone. Mi mancherà».